PSG : Arrogant et prétentieux, Riolo allume Paris

Sur son compte Twitter, Daniel Riolo a allumé le PSG, composé selon le journaliste de joueurs arrogants.

S'il existait un scénario cauchemar avant le quart de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich prévu mercredi soir, il ressemblerait comme deux gouttes d'eau à ce qui s'est passé ce samedi après-midi. Dans un match très important entre deux prétendants au titre, le PSG s'est incliné au Parc des Princes contre Lille (0-1) et voit par la même occasion son adversaire du jour prendre la tête de la Ligue 1 avec trois points d'avance. Pour couronner le tout, Neymar a reçu un carton rouge en toute fin de match après un début de bagarre avec Tiago Djalo. À quatre jours du choc contre les Allemands, les Parisiens se sont-ils vu trop beaux face aux Lillois, ayant déjà la tête à la Ligue des Champions ?

Sur son compte Twitter, Daniel Riolo n'a pas fait dans la dentelle au moment d'évoquer la prestation du PSG. « Y’a que parmi les supporters parisiens qu’il y a autant de crétins qui défendent les joueurs même quand ils sont mauvais ? Humm possible oui. Équipe prétentieuse arrogante avec pas mal de joueurs à l’esprit bien étroit… Neymar ! Mon dieu … Quelle bêtise … En même temps fallait pas que d’ici la fin de saison il passe au dessus de 50% de présence … ouf” » a notamment écrit le journaliste de RMC.

Des cadres décevants

Si Neymar est cité par le journaliste suite à son mauvais match et à son carton rouge reçu, d'autres joueurs ont également déçu du côté parisien. Globalement, ce sont tous les cadres parisiens qui n'ont pas été au rendez-vous. En panne d'efficacité durant la trêve internationale avec l'équipe de France, Kylian Mbappé n'a pas trouvé le chemin des filets. Moise Kean et Angel Di Maria n'ont pas non plus livré une prestation aboutie. Au milieu de terrain, l'absence de Marco Verratti a énormément pénalisé le jeu du PSG, un constat inquiétant quand on sait que l'Italien, touché par le Covid-19, manquera la double confrontation face au Bayern.