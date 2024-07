PSG ‍: Arrivé à Lille, le clan Mbappé s'en prend à Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG et le clan Mbappé, tout est terminé. Pourtant, les deux parties continuent de se titiller publiquement lorsque l'occasion se présente.

Kylian Mbappé n'est plus un joueur du PSG depuis le 1er juillet. Idem pour son frère Ethan, qui a lui rejoint le LOSC. Fayza Lamari, la mère des deux footballeurs, n'a donc plus d'affaires en commun avec le club de la capitale. Les deux parties sont restées en très mauvais termes. D'ailleurs, aucun n'hésite à tacler l'autre lorsque l'occasion se présente. Récemment, c'est Fayza Lamari qui a profité de la signature au LOSC d'Ethan pour envoyer un missile en direction de certaines personnes qui travaillent au PSG.

Les Mbappé et le PSG, ça ne s'arrange pas

« Les humains qui composent ce club me rassuraient donc il va être bien là Ethan. Il va écrire son histoire », a notamment indiqué la maman des Mbappé, ce qui n'a pas laissé indifférent dans la capitale, notamment les fans et observateurs du PSG. Pas mal de problèmes avaient éclaté entre le clan Mbappé et les champions de France au fil des mois. Paris (Nasser Al-Khelaïfi en tête) voulait voir le crack de Bondy prolonger afin de ne pas partir libre alors que Kylian Mbappé voulait que son désir de rejoindre le Real Madrid sans difficulté soit accepté.

A noter que de son côté, Ethan Mbappé est très impatient de commencer son aventure à Lille. Dans des propos accordés au média officiel du LOSC, le milieu de terrain a indiqué : « Pour moi, c’était le meilleur club où je pouvais aller en France. Lille, c’était le meilleur projet. C’est une fierté, une nouvelle aventure qui commence pour moi. Je suis impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de retrouver les terrains et de pouvoir défendre les couleurs du LOSC. Les installations sont tops, franchement elles sont incroyables ». Le jeune Ethan croisera donc de nouveau le PSG la saison prochaine. L'occasion d'envoyer un nouveau message et de faire le bonheur de Fayza Lamari.