PSG : Après Messi, Al-Khelaïfi veut la peau de Neymar

Le départ de Lionel Messi ne fait plus aucun doute au PSG, qui aimerait également se séparer de Neymar lors du mercato estival.

Conscient qu’une révolution au sein de l’effectif est nécessaire pour bâtir un nouveau projet, l’état-major du Paris Saint-Germain n’a plus l’intention de prolonger le contrat de Lionel Messi. Libre au mois de juin, l’international argentin va quitter le PSG après deux saisons dans la capitale française, durant lesquelles il n’aura pas vraiment marqué les esprits. Malgré quelques coups d’éclats, le champion du monde 2022 n’aura pas permis à Paris de passer un cap en Ligue des Champions.

Le départ de Messi acté, le PSG s'attaque au cas Neymar

Son départ est vu comme une bonne chose en interne, aussi bien pour les finances du club que dans l’optique de reconstruire un effectif autour d’une seule et unique star planétaire en la personne de Kylian Mbappé. Le plan parait idéal sur le papier mais il y a tout de même un hic de taille : Neymar. A en croire les informations de Don Balon, l’objectif suprême de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos sur le marché des transferts est désormais de trouver une porte de sortie à l’international brésilien.

Mais autant il est simple de faire partir Lionel Messi en fin de contrat, autant il est beaucoup plus difficile de faire partir Neymar. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, l’ex-attaquant du FC Barcelone a plusieurs fois fait savoir qu’il n’avait aucunement l’intention de partir, alors qu’il sait qu’il ne retrouvera plus en Europe un tel niveau de salaire. Selon Le Parisien, la direction du club francilien a par ailleurs conscience que Neymar a peu de chances de réussir les visites médicales qui lui seront proposées par ses potentiels courtisans.

Victor Osimhen priorité du PSG en attaque

Malgré tout, le PSG a l’intention de bien soigner la blessure à la cheville de sa star dans le but de parvenir à réussir l’impossible… à savoir vendre Neymar cet été. L’idée est ensuite de recruter des jeunes plus jeunes, plus physiques et plus complémentaires à Kylian Mbappé. Un nom est sur toutes les lèvres au sein des hautes sphères parisiennes : celui de Victor Osimhen. Don Balon confirme que le goleador de Naples est la priorité absolue du Paris Saint-Germain dans le secteur offensif. C’est désormais à Luis Campos de jouer, car le Portugais a tout à prouver dans la capitale, après avoir échoué lors de ses deux premiers mercatos.