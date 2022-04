PSG : Après le clash, Rabiot prêt à revenir

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En difficulté à la Juventus Turin, Adrien Rabiot n’est pas épargné par les critiques en Italie. Ce contexte pourrait inciter le milieu français à partir cet été. Et à envisager l’hypothèse d’un retour au Paris Saint-Germain où son aventure s’était pourtant mal terminé.

Adrien Rabiot a bien choisi son moment pour réagir. Malgré la défaite dans le choc face à l’Inter Milan (0-1) dimanche dernier, le milieu de la Juventus Turin a rendu l’une de ses meilleures copies de la saison. La qualité de sa performance pourrait même créer le doute dans l’esprit de ses dirigeants. En effet, le Corriere dello Sport affirme que la Vieille Dame n’a encore pris aucune décision sur l’avenir du Français. Par le passé, le club italien a souvent tenté de se débarrasser d’Adrien Rabiot, dont les prestations ne correspondaient pas à son salaire annuel à 7 millions d’euros.

Les notes de la #Gazzetta : #Rabiot est le mieux noté (7). #Morata est le moins bien noté (5) ⚪⚫



Szczesny : 6,5

Danilo : 5,5

De Ligt : 6

Chiellini : 6

Alex Sandro : 6

De Sciglio : 6

Locatelli : 6

Zakaria : 6,5

Cuadrado : 6,5

Dybala : 5,5

Vlahovic : 5,5

Kean : 5,5 — Elvin DF (@Elvin_DF) April 4, 2022

Mais avant le prochain mercato estival, la Juventus Turin semble hésiter. Reste à savoir dans quel état d’esprit se trouve l’international tricolore. D’après le quotidien transalpin, sa mère et agent ne s’interdit pas d’étudier le marché en vue d’un possible départ cet été. Véronique Rabiot regarderait notamment du côté de la Premier League où son fils a toujours bénéficié d’une belle cote. Mais l’information la plus étonnante concerne le Paris Saint-Germain. Apparemment, la représentante envisagerait de faire la paix avec le club de la capitale pour organiser un éventuel retour du milieu de terrain.

L’idée paraît assez improbable dans la mesure où l’ancien Parisien avait quitté son club formateur en fin de contrat, après de longs mois de mise à l’écart. Il est donc difficile d’imaginer un rapprochement entre les deux parties. D’autant que Véronique Rabiot laissait récemment entendre que le Bianconero ne bougerait pas. « Pour l'instant, il est bien à la Juventus même si les journalistes italiens veulent qu'Adrien parte, confiait-elle à Ouest-France. Mais est-ce certains journalistes qui font le mercato ? » Rappelons que le Turinois arrive à un an de la fin de son contrat.