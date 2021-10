PSG : Domenech et Neymar, ça balance à Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Décevant face à Manchester City en Ligue des Champions, Neymar a encore livré une prestation anodine contre le Stade Rennais dimanche (2-0).

Les semaines passent et se ressemblent pour Neymar. En très petite forme, le n°10 du Paris Saint-Germain ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau, ce qui tend à inquiéter les supporters du PSG. La preuve que Neymar n’est pas dans son assiette, le Brésilien a été sorti par Mauricio Pochettino à vingt minutes de la fin du match entre Paris et le Stade Rennais, dimanche après-midi lors de la 9e journée de Ligue 1. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Raymond Domenech a d’ailleurs été très clair sur ce que pense Mauricio Pochettino de Neymar. Selon l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France, si le coach argentin a pris la décision de sortir le Brésilien tandis que Mbappé, Messi et Di Maria sont restés sur la pelouse, c’est que Pochettino est extrêmement mécontent de Neymar.

Domenech décrypte les choix de Pochettino

« Pochettino protège Neymar publiquement mais il l’a quand même sorti à la 70e minute contre Rennes alors que c’est un joueur qui ne sort pas souvent. Pochettino est conscient que ce que fait Neymar est insuffisant car à côté de ça, il n’a pas sorti Mbappé, Messi et Di Maria. C’est dire à quel point il a trouvé que Neymar n’était pas bon » a jugé Raymond Domenech, intimement convaincu que si Neymar a été le seul joueur offensif du Paris Saint-Germain à sortir, c’est que Mauricio Pochettino était vraiment très mécontent de sa prestation en Bretagne. Les doutes sur l’état physique et la méforme du Brésilien se multiplient depuis plusieurs semaines. Et ce n’est pas ce match complètement raté par l’ancienne star du FC Barcelone face au Stade Rennais de Bruno Genesio qui vont dissiper les doutes et faire taire les détracteurs du « Ney »…