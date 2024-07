PSG ‍: Antonio Conte interdit la vente de Kvaratskhelia

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La situation du Paris Saint-Germain ne s'améliore pas dans le dossier Kvaratskhelia. L'entraîneur de Naples refuse toutes les discussions, et répète que l'attaquant géorgien ne sera pas transféré cet été.

Désormais en vacances, après avoir fêté le beau parcours de la Géorgie dans l'Euro 2024, Khvicha Kvaratskhelia fait toujours la Une de l'actualité, puisque l'attaquant de 23 ans fait l'objet d'un forcing de la part du PSG. Du côté du Napoli, Aurelio de Laurentiis n'a pas changé de version, le propriétaire du club de Campanie refusant le départ de son joueur et l'ayant régulièrement fait savoir, y compris à l'agent et au père de Kvaratskhelia. Mais cette fois, c'est Antonio Conte, arrivé cet été au poste d'entraîneur de Naples, qui est sorti de son silence afin de faire savoir ce qu'il pensait d'un possible départ de la star géorgienne. Et fidèle à ses habitudes, Conte n'a pas joué avec les mots, affirmant haut et fort qu'il s'opposait au transfert de Khvicha Kvaratskhelia vers le Paris Saint-Germain ou ailleurs. Le technicien de 54 ans a du caractère et les champions de France ont probablement reçu 5 sur 5 la dernière déclaration d'Antonio Conte.

Antonio Conte veut garder Khvicha Kvaratskhelia à Naples

Répondant à SportMediaset, l'entraîneur italien du Napoli estime qu'il n'y a pas de débat à avoir autour de l'avenir de Kvaratskhelia et qu'il était désormais temps que le clan autour de l'attaquant le comprenne une bonne fois pour toutes. « Je pars d'un principe. Le problème n'est pas le joueur qui a dit qu'il restait. Le père et l'agent doivent faire leur travail, ensuite, il y a une équipe, un entraîneur, un contrat. Il y a des situations à résoudre de manière intelligente, mais Kvaratskhelia appartient à Naples et restera à Naples », a fermement prévenu Antonio Conte, qui ne veut même pas entendre parler des 100 millions d'euros et plus évoqués pour finaliser un possible transfert du natif de Tbilissi vers le PSG.

Les médias italiens répètent depuis le début que De Laurentiis s'est engagé à conserver Khvicha Kvaratskhelia lors des négociations pour faire venir Antonio Conte. Le propriétaire de Naples était disposé à vendre Victor Osimhen lors de ce mercato estival, mais le souci est que ce dernier ne suscite plus un enthousiasme débordant auprès des gros clubs européens, à l'inverse de Kvara. Pour Naples, qui ne jouera pas la Ligue des champions, il va falloir faire un choix sportif, mais également financier, c'est probablement ce que doivent se dire Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, déterminé à recruter celui dont Luis Enrique a validé le profil.