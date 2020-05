PSG : Alerte rouge au Barça, Paris a une idée diabolique

Dans : PSG.

Après Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain envisage de signer simultanément Massimiliano Allegri comme entraîneur et Miralem Pjanic, qu'il a dirigé à la Juventus.

Tandis que l’officialisation de la signature de Mauro Icardi devrait intervenir ce dimanche, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi sont, eux, déjà tournés vers une nouvelle étape du mercato parisien. Et le prochain gros coup du PSG pourrait être double si l’on en croit les médias italiens et espagnols. Car du côté du FC Barcelone, on est désormais persuadé que les dirigeants du club français veulent très clairement s’immiscer dans le transfert annoncé depuis plusieurs semaines de Miralem Pjanic, lequel devrait quitter la Juventus pour signer au Barça. L’ancien milieu lyonnais semblait très proche de rejoindre Lionel Messi et ses coéquipiers, mais d’un seul coup le dossier n’avance plus aussi vite que Josep Maria Bartomeu l’espérait. Et le président du FC Barcelone n’est pas loin de voir l’ombre du Paris Saint-Germain dans ce subit ralentissement.

Pour le Mundo Deportivo, Leonardo a des contacts toujours très étroits avec l’entourage de Miralem Pjanic, et ce dernier aurait été informé de l’autre dossier chaud du PSG, à savoir le départ de Thomas Tuchel en fin de saison et la venue de Massimiliano Allegri pour remplacer le coach allemand sur le banc parisien. « Allegri peut être un facteur déterminant pour le PSG afin de convaincre Pjanic, en plus du facteur économique, car les conditions économiques qu'ils peuvent lui offrir sont supérieures à celles du Barça (...) Le directeur sportif du PSG est en contact permanent avec Fali Ramadani, l'agent du joueur bosniaque, pour se tenir au courant de la situation », explique le média espagnol, persuadé que la venue de l'ancien entraîneur italien de la Juventus au Paris Saint-Germain sera un atout massif afin de recruter Miralem Pjanic. Le milieu de terrain apprécie énormément Massimiliano Allegri, et l'idée de le retrouver à Paris pourrait le combler.