PSG ‍: Achraf Hakimi écœuré, il contacte le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a récemment dû faire face à un énorme coup dur avec la blessure longue durée de Dani Carvajal. Une blessure qui va pousser les champions d'Europe à se montrer actifs l'hiver prochain durant le marché des transferts.



Ces dernières années, le Real Madrid n'a pas vraiment fait de folies sur le marché des transferts. Mais compte tenu des blessures importantes qui frappent l'effectif madrilène depuis quelque semaines, la direction du club a décidé de changer la donne. L'idée est de se renforcer convenablement cet hiver afin de faire face aux défis qui attendent le club merengue en 2025. L'une des priorités est de remplacer Dani Carvajal, pour qui la saison est d'ores et déjà terminée. Le Real Madrid a quelques idées en tête. Mais une est apparemment tout en haut de la pile. Ce n'est pas Eduardo Inda qui dire le contraire.

Hakimi au Real Madrid, scénario possible ?

Sur le plateau d'El Chiringuito ce lundi, le journaliste a effet indiqué que le Real Madrid croyait plus que jamais en un retour... d'Achraf Hakimi dans les prochaines semaines. Selon lui, le Marocain veut d'ailleurs revenir dans son club formateur et la blessure de Carvajal est vue comme un signe. « Achraf Hakimi, joueur du PSG, ancien joueur du Real Madrid, voit son contrat se terminer en 2026. Il est un peu fatigué du PSG, de vivre à Paris. Sa relation avec son entraineur n'est pas non plus la meilleure du monde. Il voudrait revenir au Real Madrid. Pour le club, ce serait en plus un latéral de premier choix ». A noter que la présence à Madrid de son grand ami, Kylian Mbappé, est aussi vue comme un argument de poids pour faire revenir Hakimi. Cependant, cette information est quelque peu surprenante. Il se dit que la prolongation de l'ancien de l'Inter au PSG est en bonne voie. Son nouveau rôle de vice-capitaine va d'ailleurs en ce sens. Mais on connait aussi le pouvoir d'un club comme le Real Madrid, qui ne laisse insensible aucun joueur. En cas de départ, Paris demandera le prix fort aux Madrilènes, alors que le Marocain est estimé à quelque 60 millions d'euros.