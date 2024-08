PSG ‍: accord enfin trouvé pour Carlos Soler

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Carlos Soler a enfin trouvé un point de chute. Depuis plusieurs semaines, son nom est associé à celui de West Ham qui voulait faire de lui son nouveau milieu offensif. Une demande de Julen Lopetegui sans aucun doute.

Selon les informations de Fabrizio Romano, ce deal, qui avait pourtant pris du plomb dans l'aile, va bel et bien se conclure à quelques heures de la fermeture du mercato estival 2024. L'indésirable parisien va rejoindre la capitale londonienne sous la forme d'un prêt avec option d'achat. En outre, les Hammers prennent en charge l'intégralité du salaire du joueur. Il ne reste plus à l'Espagnol qu'à réaliser sa visite médicale.

🚨⚒️ Confirmed: Carlos Soler to West Ham, here we go! Loan deal with buy option clause agreed with PSG.



West Ham will cover the salary as part of the agreement. Soler travelling to London for medical tests.



↪️🌳 Ward-Prowse leaves West Ham and joins Nottingham Forest. pic.twitter.com/imD08qojaj