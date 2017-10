PSG : A cause de Neymar, Kurzawa se prend pour une star

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire malgré la concurrence de Yuri Berchiche, le latéral gauche du Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa réalise un début de saison mitigé.

Intéressant sur le plan offensif, l’international tricolore se montre toujours aussi fébrile sur les phases défensives. De son côté, l’Espagnol s’adapte de mieux en mieux à chaque apparition. L’entraîneur Unai Emery changera-t-il sa hiérarchie ? Possible selon Jimmy Algerino, qui souligne la différence d’état d’esprit entre les deux joueurs.

« Berchiche a de vraies qualités. Il est moins talentueux techniquement et offensivement que Kurzawa. Mais je pense qu’il est plus constant au niveau de sa concentration et sur sa rigueur, a comparé l’ancien Parisien dans L’Equipe. Le paradoxe, c’est que, pour Kurzawa, jouer avec des Neymar, Mbappé, n’est pas nécessairement positif. Parce qu’il a une tendance à se déconcentrer, à se griser. Il peut avoir l’impression d’être au même niveau que Neymar… »

Kurzawa comme Aurier

« Berchiche, par son parcours, ne va pas se griser, a-t-il poursuivi. Kurzawa, c’est un joueur très intéressant, mais il a encore des choses à prouver défensivement. Il se retrouve dans la même situation qu’Aurier. Sportivement et hors terrain d’ailleurs… Tout est mis en place pour sa progression. Mais il se peut aussi qu’il plafonne. » Avec la Coupe du monde 2018 en ligne de mire, l’ancien Monégasque a pourtant intérêt à se bouger.