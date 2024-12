PSG ‍: 70ME sur la table, Nuno Mendes refuse de prolonger

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier Nuno Mendes commence à agiter les coulisses du Paris Saint-Germain, car Manchester United ne lâche pas l'affaire. Et le joueur portugais a choisi son camp.

A un an et demi de la fin de son contrat avec le PSG, il n'y a pas encore d'urgence absolue pour les champions de France de penser à l'avenir immédiat du défenseur international portugais. Mais depuis quelques jours, il est évident qu'il y a une petite musique qui commence à se faire entendre à Paris concernant Nuno Mendes. Le joueur que Paris a fait venir du Sporting pour 45 millions d'euros est cité comme étant l'un des renforts attendus par Ruben Amorim, le nouvel entraîneur de Manchester United. Et comme ce dernier a le même agent que Nuno Mendes, à savoir Jorge Mendes, les choses pourraient être simples. D'autant que le site spécialisé anglais CaughtOffside révèle que de son côté Nuno Mendes n'est pas du tout insensible à cet intérêt des Red Devils.

Au moment où l'on évoque une offre de 70 millions d'euros qui se prépare du côté de Manchester United pour Nuno Mendes, le défenseur de 22 ans serait prêt à partir du Paris Saint-Germain pour rejoindre la Premier League afin de remplacer Luka Shaw au sein du onze mancunien. « En effet, les sources de CaughtOffside confirment que United reste intéressé par l'arrière gauche du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, et de plus, après avoir parlé à l'entourage de Mendes pour connaître les pensées du joueur, on pense qu'il a dit qu'il était satisfait de l'intérêt de Manchester United. Le PSG souhaite prolonger le contrat de l'international portugais de 22 ans jusqu'en 2026, mais Nuno Mendes n'envisage pas de signer un nouveau contrat », précise Jason Pettigrove, journaliste du média spécialisé anglais.

Du côté de Manchester United, on est convaincu que si le défenseur portugais ne prolonge pas rapidement son contrat avec le PSG, alors Nasser Al-Khelaifi acceptera de laisser partir Nuno Mendes contre un chèque de 70 millions d'euros. Une affaire qui sur le plan financier serait très favorable pour le club de la capitale, mais qui sportivement serait plus compliquée à comprendre, car trouver un joueur du niveau du natif de Lisbonne aura un prix. A savoir si Nuno Mendes est réellement disposé à forcer son départ vers Manchester ou pas.