PSG ‍: 60ME pour le mercato d'hiver, l'Emir a tranché

Par Claude Dautel

Dans une semaine s'ouvrira le mercato d'hiver, et pour le Paris Saint-Germain il ne s'agira pas de faire des dingueries. L'émir du Qatar a déjà donné des consignes à Nasser Al-Khelaifi.

Luis Enrique l'a dit et répété, il ne souhaite pas que le mois de janvier 2025 soit celui des coups de folie pour le PSG, l'entraîneur espagnol estimant avoir un effectif à la hauteur de ses ambitions. Cependant, Luis Campos n'est pas du genre à passer un mois les bras croisés, d'autant plus si le club de la capitale laisse partir Randal Kolo Muani ou d'autres joueurs. Depuis des semaines, on évoque la possibilité de faire signer un attaquant supplémentaire, si RKM s'en va, même si le retour en forme de Gonçalo Ramos a évacué en partie la question du numéro 9 que tout le monde réclamait. Quoi qu'il en soit, le président du Paris Saint-Germain sait que l'enveloppe mise à la disposition de Luis Campos sera énorme à l'échelle des 17 autres clubs de Ligue 1, mais modeste pour la superpuissance financière qu'est le PSG version QSI.

60ME pour renforcer le PSG en janvier 2025

Affirmant avoir des informations internes au Paris Saint-Germain, le compte X spécialisé PSG Inside Actu révèle les secrets de ce mercato de janvier 2025. « Le PSG dispose d’un budget de 60 millions d’euros pour le mercato d’hiver, sans compter les potentielles ventes . Le Paris Saint-Germain pourrait recruter même sans départs, mais cela dépendra de la situation financière et des opportunités sur le marché. Comme je l'ai dit, le budget pour le mercato serait aux alentours de 60 millions d'euros », explique l'insider. Il est vrai qu'à ce stade de la saison, le PSG ne sait pas de quoi sera fait son avenir sur la scène européenne.

Car rappelons-le, les joueurs recrutés au mercato d'hiver ne pourront pas être alignés lors des deux derniers matchs de la première phase de la Ligue des champions que Paris jouera contre Manchester City (le 22 janvier) et Stuttgart (le 29 janvier). Il se pourrait donc que les ultimes de cette période des transferts, qui s'achève le 3 février, soient chaudes si l'équipe de Luis Enrique a son ticket pour la suite de la C1. Si ce n'est pas le cas, on voit mal l'intérêt de dépenser énormément alors que le Paris Saint-Germain a déjà fait le break en Ligue 1.