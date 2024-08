PSG ‍: 60 ME dans les caisses, un ultime détail à régler

Le PSG touche enfin au but dans le dossier Manuel Ugarte puisque la vente de l’international uruguayen du côté de Manchester United pour près de 60 ME est imminente. Un ultime détail doit cependant être réglé.

C’est un long feuilleton qui devrait prendre fin cette semaine, alors que la date limite du mercato approche à grands pas. Indésirable aux yeux de Luis Enrique, qui l’a très peu utilisé l’an passé, Manuel Ugarte est toujours la cible n°1 de Manchester United au poste de milieu défensif. Ces derniers jours, les discussions se sont accélérées entre le club de la capitale française et les Red Devils et le dossier a bien avancé. A en croire les informations de Fabrizio Romano, Manchester United est désormais sur le point de conclure un accord total avec le PSG pour le transfert de l’ancienne sentinelle du Sporting Portugal.

🚨🔴 Manchester United are set to close Manuel Ugarte deal… and it can be now permanent transfer.



If all goes to plan with Scott McTominay to Napoli, Man United will proceed with permanent move for Ugarte as PSG wanted.



Ugarte ONLY wants United, he’s ready to travel.



⏳🇺🇾