PSG ‍: 60 ME pour Ugarte, Man United dénonce une arnaque

Le PSG a décidé l'été dernier sur le marché des transferts de faire partir bon nombre de joueurs. Et Manuel Ugarte en a fait partie, lui qui a rejoint les rangs de Manchester United.

Le PSG avait décidé de faire le ménage cet été lors du marché des transferts. L'idée pour Luis Enrique était de compter sur un groupe de joueurs plus restreint et ainsi travailler plus sereinement. Des joueurs peu compatibles avec ses idées de jeu ont aussi quitté le navire, comme Manuel Ugarte. L'international uruguayen a pris la direction de Manchester United contre un chèque estimé à 50 millions d'euros (dont 10 millions de bonus). De quoi se permettre de compenser quelque peu le prix dépensé pour Joao Neves. Si les fans mancuniens appréciaient l'idée de recruter Ugarte il y a quelques semaines, certains ont néanmoins changé d'avis. Surtout après le début de saison catastrophique des Red Devils.

Ugarte en perdition ?

Sur X après la défaite de Manchester United face à Tottenham ce dimanche, supporters de Manchester United mais aussi du PSG n'ont pas manqué de commenter la performance de l'ancien du Sporting. « Ugarte qui découvre les gros matches de PL, ça va trop vite pour lui… » ; « Bonjour à vous, On a remplacé Ugarte vendu 60M pour le crack de sa génération Joâo Neves. On part bien sur le braquage de l’année » ; « Ce transfert avait tout d'une très mauvaise idée. Il n'a pas le profil requis pour la Premier League, c'est fou que Man Utd se trompe autant » ; « On a vu à Saint James Park et à San Siro l’an dernier… J’espère pour lui qu’il progressera mais ça pourrait être difficile pour lui car c’est un petit gabarit mais qui ne compense pas ce défaut par un très bon niveau technique et ça peut faire des dégâts face aux athlétiques de PL » ; « Fin franchement étonnant non? consternant . » ; « Ugarte c’est le pire joueur de l’histoire du football. Paris ils nous ont scam quel joueur de m*rde » ou encore « Je suis tellement dégoûté on a financé le transfert de João Neves pour recruter ce mec », pouvait-on voir notamment sur le réseau social anciennement appelé Twitter. Assez terrible donc pour un joueur qui vient à peine de rejoindre une nouvelle équipe et un championnat au rythme très soutenu.