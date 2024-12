PSG ‍: 40 millions pour cet attaquant égyptien, ce n'est pas Mo Salah ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a démarré un nouveau projet sous les ordres de Luis Enrique. Le club de la capitale ne dira pas non à la possibilité de faire quelques retouches dans les prochains mois.

Le PSG vit pour le moment une saison assez chaotique. Si tout va pour le mieux en Ligue 1, le compte n'y est pas du tout en Ligue des champions et le club de la capitale est proche d'une élimination. Luis Enrique a encore pas mal de travail devant lui pour redresser la barre. En interne, l'Espagnol ne serait pas des plus satisfaits de son effectif. L'hiver prochain, il faudra donc s'attendre à pas mal de mouvements au Paris Saint-Germain. Aussi, les champions de France commencent à placer leurs pions dans certains dossiers XXL concernant le marché estival. Et l'Egyptien Omar Marmoush est concerné, lui qui est en feu du côté de Francfort.

Marmoush, le PSG veut tenter le coup

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Omar Marmoush (@omarmarmoush7)

Selon les informations du Mirror, le Paris Saint-Germain a en effet envoyé des scouts pour observer l'attaquant de 25 ans face à Midtjylland jeudi dernier en Europa League. Et ils n'y sont pas allés pour rien puisque l'Egyptien a marqué sur penalty. Cette saison avec Francfort, Marmoush écrase tout sur son passage. Il en est déjà à 17 buts plantés et 11 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues. En fin de contrat en juin 2027 avec les Aigles, le natif du Caire est estimé à quelque 40 millions d'euros par Francfort.

Reste à savoir si Marmoush serait attiré par la possibilité d'évoluer au Paris Saint-Germain et son système de jeu particulier. A noter que le club de la capitale devra faire vite pour s'attacher les services d'Omar Marmoush puisque la concurrence est rude dans ce dossier. Tottenham, Liverpool, Manchester United et le FC Barcelone sont également intéressés par la pépite nord-africaine.