PSG : 25ME cash pour un départ assez incroyable ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Titulaire à neuf reprises en Ligue 1 depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa pourrait-il être l’une des solutions aux maux du PSG vis-à-vis du fair-play financier ?

Les meilleurs (ou moins mauvaises) solutions sont parfois les plus inattendues. Depuis plusieurs semaines maintenant, certains joueurs du Paris Saint-Germain sont régulièrement cités sur le départ afin de renflouer les caisses du club de la capitale, surveillé de près par l’UEFA via le fair-play financier depuis les transferts de Neymar et de Kylian Mbappé. Les uns après les autres, Lucas, Pastore, Di Maria voire même Trapp ont été annoncés sur le départ. Mais à en croire les informations du journal L’Equipe, l’état-major parisien envisage une autre solution, très inattendue.

Berchiche n°1 aux yeux d'Unai Emery ?

Bien que Layvin Kurzawa ne soit pas du tout « indésirable » aux yeux de la direction sportive du PSG, celle-ci « pourrait accepter de céder l'international français si une belle offre, estimée à au moins 25ME, lui parvenait » avance le quotidien national ce mercredi. Mais pourquoi d’un coup, le PSG envisagerait de se séparer d’un joueur ayant disputé les 6 matchs de Ligue des Champions cette saison ? « La hiérarchie avec Berchiche a doucement oscillé en décembre » explique L’Equipe. « Emery s’est montré très élogieux en interne envers le défenseur espagnol, laissant même entendre qu’il y avait match. De là à en déduire que le Basque est passé devant dans l’esprit d’Unai Emery ? » s’interroge le journal, convaincu que le n°20 du PSG pourrait donc être vendu cet hiver. Reste désormais à voir si un club de Premier League viendra avec 25ME dans les poches pour rafler la mise…