PSG ‍: 210 millions d'euros ont gâché le mercato

Cet été, le PSG a réalisé un mercato plutôt raisonnable, mais la donne aurait pu être totalement différente car Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen ont failli rejoindre la capitale pour 210 ME.

Le mercato du Paris Saint-Germain aura été raisonnable cet été avec les arrivées de Joao Neves, Désiré Doué, Willian Pacho et Matvey Safonov. Malgré le départ de Kylian Mbappé, aucune grande star n’a rejoint l’équipe de Luis Enrique et cela ne semble pas déranger l’entraîneur espagnol. Au contraire, l’ex-sélectionneur de la Roja s’est dit ravi par le mercato de son club et estime que le PSG s’est renforcé dans toutes les lignes durant cette intersaison. Chez les dirigeants parisiens, on aurait cependant aimé un ou deux renforts de plus et l’idée au début de l’été était de trouver un accord avec Naples pour les transferts de Khvicha Kvaratskhelia et de Victor Osimhen.

Des négociations ont eu lieu entre les deux clubs durant l’été, ce que confirme le Corriere dello Sport dans son édition du jour. Le média italien explique ce mercredi que le Paris SG a envoyé au début du mercato une offre XXL atteignant 210 ME bonus compris pour les transferts de l’international géorgien et du buteur nigérian. L’offre était attractive pour le Napoli et aurait rempli les caisses du club, mais le sulfureux et imprévisible président italien Aurelio de Laurentiis a fermement refusé la proposition du PSG et malgré le forcing de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos, le board napolitain n’a pas cédé.

Avec le recul, cette offre refusée par Naples peut provoquer de gros regrets dans la capitale française, car les signatures de Kvaratskhelia et d’Osimhen auraient donné une toute autre allure au mercato du PSG avec un ailier explosif et qui sortait d’un très gros Euro avec la Géorgie en plus d’un buteur de calibre international. Devenu indésirable à Naples, Victor Osimhen a finalement été prêté au Galatasaray et souhaite désormais que sa clause libératoire soit baissée de 130 à 75 ME afin de faciliter son départ l’été prochain tandis que Khvicha Kvaratskhelia négocie une prolongation au-delà de 2027 avec Naples. Reste maintenant à voir si ces deux pistes reviendront dans l’actualité du club parisien dans les mois à venir. Quoi qu’il en soit, le PSG est passé à 210 ME près d’un énorme coup sur le marché des transferts, mais Naples en a décidé autrement.