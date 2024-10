Prolonger Luis Enrique, le PSG n'est plus très chaud

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Dans les petits papiers de la direction qatarie depuis plusieurs semaines, le dossier de la possible prolongation de Luis Enrique est pour l'instant mis de côté en attendant de voir comment l’entraîneur espagnol va passer la première crise de la saison…

Chaque année, la même histoire se répète au sein du club de la capitale française. Après un début de saison canon, le souffle retombe toujours à l'automne avec l’arrivée des matchs à enjeux en Ligue des Champions. Et cette saison encore, cette tendance se confirme. Car après un départ plus que réussi en L1, Paris connaît déjà ses premières difficultés. Suite à une victoire dans la douleur contre Gérone en C1 (1-0), le PSG avait buté sur Reims en L1 (1-1) en septembre, sans perdre toutefois. Une défaite que Paris a finalement goûté pour la première fois du côté d’Arsenal mardi (0-2)... Alors que ce revers remet en question le bon début de saison du PSG, la donne est aussi en train de changer pour Luis Enrique. Loué par tous les suiveurs de Paris depuis quelques semaines, l’entraîneur espagnol semblait proche d’une prolongation de contrat. Mais ces derniers jours, autour de ce match contre Arsenal, l’ancien du Barça a perdu beaucoup de crédit.

Luis Enrique est clairement sous tension

D’abord à cause de son clash avec Ousmane Dembélé, qui a été écarté pour le gros match de ce début de saison pour s’être embrouillé avec son entraîneur le week-end dernier. Mais aussi à cause de son dérapage devant les médias après la rencontre, quand il a refusé de parler tactique avec la journaliste de Canal+ Margot Dumont. Avec ces deux faits importants, Luis Enrique montre clairement qu’il est sous tension. Et les pierres posées dans son jardin laissent maintenant planer le doute au-dessus de sa prolongation, sachant que Doha s'interrogerait désormais sur la proposition de prolongation, selon les informations de Live-Foot.

Avant de trancher, Nasser Al-Khelaifi va attendre de voir comment les choses vont évoluer, sachant que si Luis Enrique continue à perdre pied à la moindre difficulté, le PSG n’ira pas bien loin en Ligue des Champions. Et en cas d’échec précoce dans cette compétition, le principal responsable sera l’entraîneur espagnol, qui a façonné son effectif avec ses joueurs, et qui refuse de jouer avec un vrai avant-centre après avoir rembarré Osimhen, Alvarez ou Gyokeres lors du dernier mercato estival. En fin de contrat à l’issue de cet exercice 2024-2025, Luis Enrique va donc jouer son avenir au cours des prochaines semaines du côté de Paris.