Pour Rothen, il n’y a pas photo entre le PSG et Arsenal

Malgré la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a pas rassuré Jérôme Rothen. L’ancien Parisien estime le club francilien en danger au prochain tour.

A voir les favoris annoncés, cette Ligue des Champions 2023-2024 semble assez ouverte. Certaines grosses écuries comme le Bayern Munich ou le Real Madrid ont rencontré des difficultés dans leur parcours. Suffisant pour donner des espoirs de sacre au Paris Saint-Germain ? Jérôme Rothen n’ira pas jusque là. Peu rassuré par la qualification au détriment de la Real Sociedad, le consultant de RMC ne sent pas les Parisiens au niveau nécessaire pour dépasser le stade des quarts de finale.

« La marche va être trop haute, ça c'est mon ressenti sur cette équipe du PSG, a prédit l’ancien Parisien. Nous en France, on parle quasiment tous les jours de cette progression qui a du mal à arriver, du fait que cette équipe partie sur un autre projet semble très jeune. Les dirigeants parisiens mettent ça en avant mais tu peux être rattrapé par la jeunesse : manque d'expérience, la gestion des émotions... L'expérience sert à gérer un match retour quand tu as un résultat à remonter ou à défendre. Pour tout ça, je reste le pied sur le frein concernant le PSG. (...) C'est plus en terme de rythme. »

Arsenal supérieur au PSG ?

« Je me dis que même des équipes qui, individuellement, sont peut-être moins fortes que le PSG, seront collectivement meilleures parce qu'elles courent plus, parce qu'elles font plus d'efforts, parce qu'elles sont habituées à ça. Si tu joues Arsenal, le PSG a le droit de se dire qu'ils sont limite favoris mais moi je dis que non. Quand je vois le match d'Arsenal (1-0, 4-2 tab contre Porto) dans le rythme et la qualité technique, ensemble c'est un vrai collectif. Collectivement, le PSG serait en grande difficulté. C'est pour ça que je ne suis pas forcément rassuré », a insisté Jérôme Rothen.