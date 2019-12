Polémique : Marcos Rojo humilie MU et s'affiche avec le PSG

Dans : PSG.

Complètement mis de côté à Manchester United, Marcos Rojo est placé sur la liste des transferts par le club anglais. Et le défenseur argentin a visiblement bien compris le message.

A l’heure où les clubs anglais multiplient les rencontres, l’international argentin est officiellement au repos, et a eu l’autorisation des Red Devils de se soigner dans son pays. Avec seulement trois matchs disputés cette saison, l’ancien du Sporting se cherche un nouveau point de chute, et fait tout pour se faire entendre. Pendant que MU enchaine les matchs, Marcos Rojo a lui rendu visite à son ancien club de l’Estudiantes de La Plata, ce qui n’est bien évidemment pas répréhensible en soi. Mais le problème, c’est que le finaliste de la Coupe du monde 2014 l’a fait avec le maillot du PSG sur les épaules.

De quoi créer exaspérer les supporters de Manchester United, qui n’en reviennent pas de voir l’un de leurs joueurs, au copieux salaire, prendre la pose tout sourire avec le maillot parisien pendant qu’il continue d’être payé par MU. En tout cas, même ce coup de force ne devrait pas rapprocher Rojo du Paris Saint-Germain, qui l’a un temps suivi il y a quelques années, mais ne semble désormais plus intéressé par ses services. En tout cas, cela prouve deux choses. Tout d’abord que l’Argentin a bien l’intention de partir rapidement et ne se prive pas pour faire accélérer son divorce. Ensuite que le PSG est de plus en plus populaire en Amérique du Sud et notamment en Argentine, grâce notamment aux performances de Paredes, Di Maria ou encore Icardi ces derniers mois.