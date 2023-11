Phénomène du PSG, Zaïre-Emery fait pleurer Guardiola

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Etincelant avec le Paris Saint-Germain cette saison, Warren Zaïre-Emery avait déjà une belle cote pendant le dernier mercato estival. Manchester City avait tenté de l’attirer, allant même jusqu’à transmettre une offre plus que généreuse. Mais le club de la capitale s’est catégoriquement opposé au départ de son milieu de terrain.

Sa première convocation en équipe de France n’a surpris personne. Solidement installé dans le onze du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery réalise un excellent début de saison. Le milieu seulement âgé de 17 ans impressionne match après match. Lui qui avait déjà convaincu Thierry Henry de lui confier le brassard de capitaine chez les Espoirs. Le forfait d’Aurélien Tchouaméni a peut-être facilité son arrivée dans le groupe de Didier Deschamps. Quoi qu’il en soit, le titi parisien avait bien tapé dans l’œil du sélectionneur des Bleus.

Guardiola avait repéré Zaïre-Emery

Et le coach tricolore n’est pas le seul technicien sous le charme. En plus de l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique, qui lui accorde sa confiance depuis les matchs de pré-saison, un certain Pep Guardiola a également flashé sur Warren Zaïre-Emery ! On se souvient des nombreuses rumeurs estivales autour de Bernardo Silva, ciblé par le champion de France en titre, et que Manchester City était prêt à échanger contre le jeune talent. Et les Citizens ne s’étaient pas arrêtés là.

Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur appelé depuis 1911 en équipe de France : explications dans la Story de @mohamedbouhafsi dans #CàVous ⬇️ pic.twitter.com/NfJvFMsHqi — C à vous (@cavousf5) November 10, 2023

Selon le journaliste de France 5 Mohamed Bouhafsi, le club anglais a été jusqu’à transmettre une proposition supérieure à 60 millions d’euros pour le transfert de Warren Zaïre-Emery ! L’offre était alléchante, surtout pour un joueur qui n’avait encore rien démontré au plus haut niveau. Mais le Paris Saint-Germain, parfaitement conscient du potentiel de son phénomène, a fermé la porte à double tour. Quelques mois plus tard, Manchester City peut s’en mordre les doigts, tandis que la direction francilienne doit être fière d'avoir gardé son crack, sur le point de prolonger son contrat qui expire en 2025.