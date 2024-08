Pas de pigeon au Parc des Princes, le PSG va les virer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mercato du Paris Saint-Germain n'est pas le plus incroyable de l'histoire, la version 2017 avec la signature de Mbappé et Neymar n'étant pas près d'être battue. Mais le PSG a tout de même fait fort cet été.

Le Parc des Princes va retrouver la Ligue 1 le 23 août prochain à l'occasion du match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, et les footballeurs des deux clubs peuvent dormir tranquille, Jonathan Calderwood a travaillé pour que la pelouse parisienne ne souffre pas de trop du passage des JO. Le jardinier anglais du PSG avait validé le changement de pelouse avant le tournoi, et même si quelques tâches sont apparues en fin de Jeux Olympiques, il n'ya pas trop d'inquiétude sur l'état du terrain qu'Ousmane Dembélé et ses coéquipiers vont fouler dès le début de saison. Il est vrai que Jonathan Calderwood n'a rien laissé au hasard, notamment en faisant un recrutement XXL pour éviter que les pigeons viennent dégrader la pelouse parisienne.

Pas de pigeon au Parc des Princes

Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu la pelouse du Parc aussi abîmée. Je ne serais pas étonné de savoir Jonathan #Calderwood attend avec sa tondeuse et qu’il passe les 10 prochains jours à remettre les choses en place 😉#PSG #OlympicGames #football #JeuxOlympiques pic.twitter.com/OpBtlGOgIg — Nikop17 (@nikop17) August 9, 2024

Comme l'explique Le Parisien, le Paris Saint-Germain s'est offert quatre faucons et des éperviers pour que les pigeons ne vivent pas leur meilleure vie sur la pelouse du Parc des Princes et s'en éloignent durablement. Un recrutement qui a fonctionné, car même si des tâches sur le terrain de la finale des JO ont été repérés, cela ne remet pas en cause la qualité de la pelouse, les joueurs et joueuses ayant disputé les Jeux Olympiques ayant vanté l'état de la surface de jeu. Ces fameuses tâches sont dues à la chaleur actuelle, mais Jonathan Calderwood estime que lorsque la météo va revenir à la normale, ce souci cosmétique sera rapidement oublié. Les joueurs du PSG n'ont donc inquiétude à avoir.