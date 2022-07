Pas de coup tordu, Galtier prévient les stars du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Tout se passe parfaitement bien au PSG, mais Christophe Galtier a déjà prévenu ses joueurs qu'il n'était pas dupe et voulait que ça dure sur la saison.

Connu en France pour sa rigueur tactique, sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs en les fédérants, et à atteindre ou dépasser les objectifs fixés par ses dirigeants, Christophe Galtier n’arrive pourtant pas en terrain conquis au Paris Saint-Germain. Sa signature lui permettant de succéder à Mauricio Pochettino a provoqué beaucoup de doutes sur sa capacité à diriger un groupe destiné à remporter la Ligue des Champions. Mais le choix a été fait, et désormais, c’est tout le PSG qui doit tirer dans le même sens. Pour cela, il a déjà été évoqué les nouvelles règles instaurées par le club de la capitale. Tout se passe pour le moment parfaitement, mais c’est dans les moments difficiles qu’il sera important de voir si le capitaine peut tenir le bateau.

Un jeu de dupes au PSG ?

Même s’il n’a jamais entrainé d’équipes de ce niveau, « Galette » n’est pas né de la dernière pluie et sait bien que les sourires peuvent vite s’effacer. L’entraineur français apprécie l’ambiance à l’entrainement, dans le groupe et sur les premiers matchs, mais il se méfie également. En conférence de presse, il a tenu à faire savoir que cette bonne ambiance devait perdurer, et qu’il avait tout de même un doute pour savoir si le comportement des joueurs était sincère. En tout cas, il assure l’être de son côté. « J’ose espérer qu’ils ne sont pas dans un jeu de séduction car moi je ne le suis pas. Je suis plutôt dans la découverte de ce groupe extraordinaire, un groupe qui travaille bien, très bien même. Quant aux ego, on peut y voir un côté péjoratif. Mais moi, je pense que si vous n’avez pas d’ego, vous n’êtes pas un champion. Et si vous n’avez pas de champions, vous ne gagnez pas », a prévenu l’entraineur du PSG, qui s’apprêter en effet à devoir gérer de sacrés égos.

Des louanges pour Galtier

Il faudra en effet connaitre les premières réactions si jamais des décisions difficiles devaient être prises à l’encontre des Neymar, Messi, Sergio Ramos ou Mbappé. En tout cas, les débuts de Galtier sont réussis, même si les discours peuvent être de façade. Juan Bernat, cadre du club même s’il a du mal à retrouver son niveau après sa grave blessure, fait partie de ceux qui ont déjà oublié Mauricio Pochettino. « On travaille bien. C’est une autre façon de faire, mais tout se passe bien », explique le latéral gauche dans Le Parisien, alors que Vitinha a lui aussi fait quelques louanges de la méthode Galtier. Des débuts parfaits donc, pour une montée en puissance pleine de sérénité jusqu’au Trophée des Champions face à Nantes à la fin du mois.