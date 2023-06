Paredes bradé à Galatasaray, son prix est effrayant

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Déterminé à faire le ménage dans son vestiaire, les dirigeants du PSG auraient accepté de vendre Leandro Paredes à Galatasaray. Mais, Paris n'a pas été très gourmand pour le champion du monde argentin.

Dans les derniers jours du mercato hivernal 2019, le Paris Saint-Germain avait fait venir Leandro Paredes du Zénith Saint-Pétersbourg pour la coquette somme de 40 millions d’euros et un salaire de 9 millions d’euros par an. Toutefois, le milieu de terrain argentin n’a jamais été à la hauteur des attentes, même s’il a été au rendez-vous lors de certains matchs de Ligue des champions. D’abord mis sur le banc, puis prêté l’an dernier à la Juventus, Paredes est devenu champion du monde avec l’Argentine au Qatar, mais cela n’a rien changé à son statut chez la Vieille Dame. A un an de la fin de son contrat au PSG, le natif de San Justo ne reviendra pas au Parc des Princes, puisque ce vendredi le média DAZN annonce qu’un accord a été trouvé pour un transfert à Galatasaray.

Le PSG solde Leandro Paredes

Nuova squadra per l'ex PSG e Juve 🔜

Pronto un contratto triennale con il Galatasaray, mentre ai francesi andranno 3.8M#DAZNMercato #DAZN pic.twitter.com/e1QZjo78LL — DAZN Italia (@DAZN_IT) June 30, 2023

Pour aboutir à un accord avec le club stambouliote, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient cependant accepté une offre de 3,8 millions d’euros. Un prix relativement dérisoire, mais qui permet aux champions de France de se soulager d’un gros salaire et de faire de la place dans le vestiaire. Cette décision de laisser partir Leandro Paredes a été validée par Luis Enrique, le futur entraîneur du PSG étant consulté sur chacun des choix à faire lors de ce mercato, surtout dans le sens des départs. Pour le milieu de terrain argentin, qui sort d'une saison ratée avec la Juventus, ce départ en Turquie constitue une chance pour se relancer. A 29 ans, sa carrière n'étant pas terminée, loin de là même. Toutes les qualités montrées lorsqu'il était en Russie doivent toutefois réapparaître après quelques saisons de pause.