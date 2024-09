Ousmane Dembélé cartonne, son avenir au PSG chamboulé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec déjà trois buts et trois passes décisives en Ligue 1, Ousmane Dembélé s’impose comme un joueur clé de Luis Enrique au PSG. Mais ses prestations attirent les convoitises dans l’optique du prochain mercato.

Titulaire indiscutable de Luis Enrique au Paris Saint-Germain la saison dernière, Ousmane Dembélé a souvent eu le rôle du dynamiteur offensif, mais son manque d’efficacité lui valait logiquement de lourdes critiques. Recruté par le PSG pour 50 ME en provenance du FC Barcelone il y a un an, l’international français doit absolument améliorer ses derniers gestes et c’est ce qu’il est en train de faire en ce début de saison. Auteur de trois buts et trois passes décisives en seulement quatre matchs de Ligue 1, le n°10 du Paris SG répond enfin aux attentes de Luis Enrique dans ce domaine. Si cette efficacité perdure dans le temps, Ousmane Dembélé va changer de dimension pour le plus grand bonheur de son club et de l’Equipe de France.

Un intérêt de Manchester United pour Dembélé

Ses prestations sont en tout cas scrutées par les dirigeants des plus grands clubs européens, si l’on se fie aux informations relayées par le site Football Transferts. Et pour cause, le média britannique croit savoir que le profil d’Ousmane Dembélé ne laisse pas insensible Manchester United. A la recherche d’un ailier dans l’optique de l’été prochain, Erik Ten Hag ne compte pas à long terme sur Antony, recruté pour 100 ME il y a deux ans et qui n’a toujours pas répondu aux attentes. En cas de départ de l’international brésilien de 24 ans, ce qui est de plus en plus probable, alors les Red Devils pourraient jeter leur dévolu sur Ousmane Dembélé, lequel n’a encore jamais joué en Premier League dans sa carrière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

A date, aucun chiffre n’a filtré et on ignore quelle somme Manchester United serait prêt à mettre sur la table pour faire plier le PSG et s’offrir Ousmane Dembélé. Mais à n’en pas douter, Luis Enrique s’opposera fermement à un potentiel départ de l’ancien Rennais. A l’instar de Bradley Barcola sur le côté gauche, « Dembouz » est un joueur indiscutable aux yeux de son entraîneur sur le flanc droit de son attaque.

En ce sens, un départ d’Ousmane Dembélé a peu de chances de se conclure à moyen terme, sauf si le joueur exprime sa volonté de partir. Il faut dire que Dembélé semble au contraire comme un poisson dans l’eau dans ce PSG ultra-collectif qui fait son bonheur et qui lui apporte enfin l’efficacité espérée depuis tant d’années. Manchester United devra assurément se montrer ultra-généreux et très convaincant s’il veut avoir ne serait-ce qu’une chance de rafler la mise. Mais une saison est longue, et cet été, tous les suiveurs parisiens n'étaient pas forcément favorable à l'idée de voir Dembélé reprendre comme titulaire, de peur qu'il ne parvienne pas à compenser les buts marqués par Kylian Mbappé ces dernières saisons.