Osimhen snobé, le PSG fonce sur Bruno Fernandes

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cible prioritaire du PSG au poste d’avant-centre, Victor Osimhen n’est plus certain de rejoindre la capitale française. En parallèle, Luis Campos avance sur des pistes au milieu de terrain et la dernière en date peut étonner puisque le club parisien est très intéressé par Bruno Fernandes.

Longtemps à l’arrêt, le mercato estival du Paris Saint-Germain commence doucement à partir dans tous les sens. Très intéressé par Joao Neves et Désiré Doué, le club de la capitale semblait également très actif dans le dossier Victor Osimhen. Ce n’est pas un secret, le buteur nigérian de Naples est très apprécié par Luis Campos, lequel voyait sa potentielle venue d’un bon oeil, d’autant plus que le club napolitain est vendeur. Mais à en croire les informations de L’Equipe, le dossier n’a pas avancé au cours des derniers jours à tel point que le transfert est désormais remis en cause.

Le PSG est intéressé par Bruno Fernandes

La situation n’a pas changé dans l’esprit des dirigeants parisiens, Victor Osimhen ne viendra que si Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos part. Or, ce n’est pas du tout la tendance. L’attaquant de l’Equipe de France et le buteur portugais se sentent bien au PSG et souhaitent disputer une deuxième saison dans la capitale. Sauf en cas de très grosse offre, ils devraient logiquement rester, ce qui mettra fin à la piste Victor Osimhen. Le quotidien national nous apprend que le PSG est en revanche très actif sur d’autres pistes et notamment au milieu de terrain. Outre Maghnes Akliouche et Désiré Doué, le champion de France en titre a identifié Bruno Fernandes comme une potentielle recrue à ce poste de meneur de jeu.

Jadon Sancho au PSG, le Qatar met le paquet ! https://t.co/lucsf13lh2 — Foot01.com (@Foot01_com) July 22, 2024

L’avenir de l’international portugais de Manchester United a été discuté dans le cadre des négociations pour le transfert de Manuel Ugarte chez les Red Devils. MU et le PSG ne se quittent plus au mercato puisque ces dernières heures, on a également appris que Luis Enrique et Luis Campos étaient très intéressés par Jadon Sancho et qu’un accord avec l’ancien attaquant du Borussia Dortmund était proche, sans que l’on sache si Manchester United est d’accord pour s’en séparer. Quoi qu’il en soit, les pistes se multiplient et pour les supporters parisiens, il devient difficile de faire le tri et de savoir quels seront les dossiers qui vont aboutir. Mais après avoir pesté devant l’inactivité du PSG lors du début du mercato, les supporters ne se plaindront sans doute pas de voir que cela commence à bouger sérieusement.