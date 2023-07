Osimhen à prix cassé, le PSG tente l'impossible

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Victor Osimhen est l’une des pistes privilégiées par le PSG pour renforcer son attaque, mais Naples réclame 200 millions d’euros pour le Nigérian.

Piste prioritaire du Paris Saint-Germain en attaque, Victor Osimhen est aussi l’attaquant le plus cher parmi ceux ciblés par le club de la capitale cet été. Et pour cause, Naples exige 200 millions d’euros pour vendre son meilleur buteur, comme l’a fait savoir son sulfureux président Aurelio De Laurentiis. De toute évidence, le PSG ne se laissera pas avoir et ne montera pas à cette hauteur de prix pour recruter l’ancien buteur du LOSC, aussi fort soit-il.

Conscient que la piste a peu de chances d’aboutir, Luis Campos a avancé ses pions dans deux autres dossiers, ceux menant à Harry Kane (Tottenham) et Dusan Vlahovic (Juventus Turin). A en croire les informations du site Fichajes, cela ne signifie pas pour autant que le contact est rompu entre le Paris Saint-Germain et Naples au sujet de Victor Osimhen. Au contraire, l’intérêt du PSG pour d’autres buteurs peut également être un moyen pour Paris de montrer à Naples que le Nigérian n’est pas le seul attaquant ciblé par le club de la capitale et ainsi obtenir une petite baisse du prix.

Luis Campos tente une offre à 110 millions d'euros

Luis Campos s’efforce à faire baisser le tarif exorbitant de Victor Osimhen et selon le média espagnol, une première offre à hauteur de 110 millions d’euros a été transmise par le club parisien pour obtenir les services de l’attaquant de 24 ans. Sans surprise, cette proposition va être rejetée par Aurelio De Laurentiis, qui n’est pas vraiment du genre à brader ses joueurs, surtout lorsqu’il s’est amusé à fixer le prix en public. Pour le PSG, tenter de baisser le prix de Victor Osimhen ne coûte rien mais à priori, il sera difficile de s’offrir l’ancien Lillois pour moins de 200 millions d’euros. Ce qui signifie peut-être la fin de cette belle piste du mercato pour le champion de France en titre.