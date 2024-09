PSG ‍: Rabiot revient se venger, Al-Khelaïfi avait été prévenu

Dans : PSG.

Parti libre et en mauvais termes avec le Paris Saint-Germain en 2019, Adrien Rabiot pourra prendre sa revanche sous le maillot de l’Olympique de Marseille. C’est à croire que l'ancien Parisien Hatem Ben Arfa avait tout prévu.

L’Olympique de Marseille affiche ses ambitions. Après un début de saison réussi, Roberto De Zerbi et ses hommes parlent ouvertement de la lutte pour le titre de champion de France. Il est clair que la signature imminente d’Adrien Rabiot ne fera que les conforter dans leurs objectifs. D’autant que le milieu de terrain sera lui aussi déterminé à l’idée de jouer un sale tour au Paris Saint-Germain, son club formateur qui l’avait écarté avant son départ libre en 2019.

A l’époque, ce mauvais traitement avait choqué l’ancien Rennais Hatem Ben Arfa qui, après avoir battu le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France, avait fait une incroyable prédiction à Nasser Al-Khelaïfi concernant Adrien Rabiot. « Dans la vie comme je l'ai dit, par rapport au président du PSG, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, un jour il revient, il est plus fort, avait lancé le dribbleur en zone mixte. Il faut toujours respecter l'humain. Quand on ne le respecte pas, à un moment donné, tu le paies. »

« Et je pense qu'Adrien Rabiot va revenir un jour avec une équipe et va leur faire mal, avait prédit Hatem Ben Arfa, également écarté pendant son passage dans la capitale. Parce que c'est la vie. Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais. On doit respecter l'être humain. » Le lendemain de cette déclaration, la mère et agente du milieu de terrain Véronique Rabiot avait remercié l’autre banni du Paris Saint-Germain. Et cinq ans plus tard, le clan du titi parisien peut à son tour se venger du président Nasser Al-Khelaïfi.