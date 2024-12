Nuno Mendes, sa réponse fait trembler le PSG

Le Paris SG n'a aucun souci à se faire concernant ses latéraux. Nuno Mendes notamment incarne l'avenir à gauche. Mais, le Portugais fait envie à bien des clubs en Europe. Un engouement qui ne le laisse pas insensible.

Le Paris Saint-Germain possède sans doute l'un des meilleurs duos de latéraux en Europe. Avec Nuno Mendes à gauche et Achraf Hakimi à droite, le club parisien met le feu à bien des défenses. Âgé de 22 ans, l'international portugais est peut-être la plus grosse valeur marchande du PSG. Acheté pour une somme totale de 45 millions d'euros en 2022, le Portugais vaut beaucoup plus cher désormais. Mais, la direction parisienne n'entend pas récupérer de l'argent sur lui. L'ancien du Sporting doit être l'un des piliers du club dans le futur. Un scénario qui dépend toutefois des intentions du joueur, sous contrat avec les Bleu et Rouge jusqu'en 2026.

Les choses ne sont pas aussi simples que prévu pour le PSG. En effet, selon le journaliste Florian Plettenberg, Nuno Mendes hésite à prolonger son bail parisien. Il se donne le temps de réfléchir un peu. Une stratégie due à la grande popularité du Portugais sur le marché des transferts. « Le Paris Saint-Germain souhaite prolonger le contrat de Nuno Mendes au-delà de 2026, et tout serait en place pour cette prolongation. Cependant, le latéral gauche de 22 ans n'a pas l'intention de signer pour le moment. L'une des raisons est qu'il a reçu de nombreuses demandes de la part de grands clubs » a publié le spécialiste du mercato avant de conclure.

🚨🆕 Paris Saint-Germain are eager to extend Nuno #Mendes’ contract beyond 2026, with everything reportedly in place for the extension.



However, the 22y/o top left-back does not plan to sign just yet. One reason is that he has received numerous inquiries from top clubs.