Nordi Mukiele sur le départ, la surprise de janvier au PSG

Par Adrien Barbet

Le marché des transferts va bientôt ouvrir ses portes pour la deuxième fois cette saison, avec la période hivernale. L'occasion pour certains clubs de se renforcer ou pour des joueurs de tenter une nouvelle expérience. C'est le cas d'un joueur du PSG peu utilisé, mais rarement cité niveau départ.

Avec les nombreuses blessures qui touchent le Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele a retrouvé un petit peu de temps de jeu. Barré par la concurrence d'Achraf Hakimi à son poste, l'ancien défenseur du RB Leipzig doit se contenter des miettes, surtout que le Marocain est assez fiable physiquement. Toutefois, le joueur de 26 ans parvient à se faire une place dans l'effectif du PSG cette saison, profitant des blessures de plusieurs cadres comme Marquinhos, Kimpembe ou Nuno Mendes. Luis Enrique lui accorde sa confiance et Mukiele réalise des prestations globalement abouties. De quoi taper dans l'œil d'un géant européen, en la personne du Bayern Munich. Le journal Bild avance que les Bavarois veulent pallier l'absence de Bouna Sarr comme remplaçant, en recrutant Nordi Mukiele.

Mukiele pisté par le Bayern, le PSG en sueur

Auteur de seulement 9 matchs joués cette saison, Nordi Mukiele revient d'une blessure contractée en avril dernier. De retour à un bon niveau, l'ancien joueur de Montpellier est apprécié par le Bayern Munich. De plus, Mukiele a disputé 100 matchs en Bundesliga et connaît donc assez bien le championnat allemand, un autre point positif pour le cador allemand. Toutefois, il est assez improbable que le PSG laisse filer Mukiele cet hiver, compte tenu du fait qu'Achraf Hakimi va être indisponible pendant plusieurs semaines à cause de sa participation à la CAN avec le Maroc, qui espère bien s'offrir le titre. Paris ne pourra pas se permettre de se séparer de son latéral droit remplaçant, alors que le titulaire habituel risque de louper plusieurs semaines de compétition. À moins que le PSG ne recrute un joueur au même poste, Mukiele devra patienter au minimum jusqu'à cet été pour espérer signer au Bayern Munich.