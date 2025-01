Nkunku au PSG, une pointure du mercato confirme

Le nom de Christopher Nkunku est régulièrement évoqué du côté du PSG ces dernières semaines. Un éminent journaliste confirme que l'attaquant formé à Paris pourrait revenir dans la capitale.

Sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2029, rien que ça, Christopher Nkunku n'est pas annoncé sur le départ pas le club londonien, lequel a réussi une belle première moitié de saison en Premier League. Cependant, du côté des dirigeants anglais, on pourrait éventuellement laisser partir le joueur français de 27 ans, mais à une seule condition. Selon Ben Jacobs, très sérieux journaliste anglais et qui a des sources toujours très fiables, le Paris Saint-Germain a toujours un très vif intérêt pour Christopher Nkunku, que les dirigeants des champions de France sont très tentés de faire revenir 6 ans après l'avoir vendu pour 19,5 millions d'euros au RB Leipzig et que le club allemand a cédé à Chelsea pour 65 millions d'euros au mercato d'été 2023. Mais les Blues ne diront oui au PSG que si dans le même temps, ils recrutent un joueur pour compenser le départ du natif de Lagny-sur-Marne.

PSG hold a genuine interest in Christopher Nkunku. No approach yet to Chelsea. #CFC don't want Nkunku to leave, so any exit would need to be player driven.



Chelsea not expected to enter the race for Randal Kolo Muani. As reported, Spurs, Manchester United, Aston Villa, Juventus,… pic.twitter.com/j0bheAwh9Y