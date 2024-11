PSG ‍: Nouveau Mbappé ‍? Barcola déchire l'étiquette

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat de France depuis le début de la saison, Bradley Barcola a clairement passé un cap sous le maillot du Paris Saint-Germain. Tout sauf un hasard.

À Paris, Bradley Barcola a mis un peu de temps à digérer son énorme transfert de 45 millions d’euros en provenance de l’Olympique Lyonnais. Mais plus d’un an après avoir signé au PSG avec le statut de grand espoir de la L1, l’international français a changé de planète cette saison. Depuis le départ de Kylian Mbappé, Barcola semble libéré. Ce qui se traduit par des statistiques impressionnantes, avec huit buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues. Mais alors, comment Barcola est passé du fond du trou après le match de Ligue des Champions contre Newcastle en début de saison dernière à son statut de meilleur buteur de la L1 ? Avec une remise en question permanente, mais aussi beaucoup de travail, comme le principal intéressé l’avoue.

« Une icone ? Je n'y pense pas »

🗣️ Bradley Barcola pour Le Parisien : "Quand j’ai abordé la saison, je me suis vraiment mis dans la tête que je devais être un buteur, plus décisif. C’est surtout une question de mentalité. Cela nécessite d’être plus concentré, d’avoir cette envie de marquer et faire marquer." 🔥 pic.twitter.com/P23KTnevZ9 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 3, 2024

« La nouvelle icône du PSG après le départ de Mbappé ? Franchement, je ne sais pas. Je me donne à fond pour Paris, mais être une icône, je n’y pense pas. Je veux simplement être le meilleur, le plus régulier possible. J’étais persuadé que c’était le bon choix de signer ici, mais je ne savais pas que ça allait provoquer. Quand j’ai abordé la saison, je me suis vraiment mis dans la tête que je devais être un buteur, plus décisif. C’est surtout une question de mentalité. J’ai beaucoup travaillé la finition. C’est ce qui me manquait l’année dernière. Le coach a été le premier à me le reprocher. Si je l’intégrais, il était sûr que j’allais être un très, très bon joueur », a balancé, dans les colonnes du Parisien, Barcola, qui est en train de faire taire toutes les critiques, notamment celles de Daniel Riolo, grâce à l’aide de Luis Enrique. Assurément la bonne nouvelle du PSG qui ne regrette pas d'avoir donné les clés de son attaque à son jeune ailier, même si celui-ci reste encore un peu tendre dans les grands matchs.