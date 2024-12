Le PSG veut le récupérer, Nkunku fait le forcing

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mécontent de son temps de jeu à Chelsea, Christopher Nkunku a perdu patience. L’attaquant français veut quitter les Blues cet hiver et ses agents tentent de lui trouver une porte de sortie. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui fait partie de ses nombreux prétendants.

Christopher Nkunku a compris le message. Sans se plaindre en interne ni auprès des médias, l’attaquant de Chelsea a longtemps accepté de se battre pour récupérer une place de titulaire. Mais le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes et le Français n’a débuté que deux petits matchs de Premier League cette saison. Alors même s’il est davantage utilisé en Ligue Europa Conférence, l’ancien joueur du RB Leipzig sait qu’il sera difficile de retrouver les faveurs du manager Enzo Maresca. D’après les informations récoltées par TBR Football, Christopher Nkunku a donc décidé de quitter Chelsea cet hiver.

Nkunku veut partir

Ses agents s’activeraient déjà pour lui trouver une porte de sortie en janvier. La source indique que l’international tricolore possède encore une très belle cote en Europe. En Allemagne, certains clubs n’ont pas oublié ses performances sous le maillot de Leipzig. Naples, Fenerbahçe et Galatasaray sont également cités, tout comme la Saudi Pro League, une destination moins évidente pour Christopher Nkunku. L’une des pistes les plus crédibles mène plutôt au Paris Saint-Germain qui se verrait bien récupérer son ancien talent.

On peut penser que sa polyvalence sur le front de l’attaque plairait beaucoup à l’entraîneur parisien Luis Enrique. En cas de départ de Randal Kolo Muani, le nom de l’ancien Titi pourrait bien revenir avec insistance sachant que les Londoniens n’ont pas prévu de retenir leurs joueurs frustrés. « Ils peuvent dire : "OK, vous ne voulez pas que je parte, mais je ne suis pas heureux, je veux jouer plus". Donc dans ce cas, on ne va pas dire : "Non, tu dois rester que tu le veuilles ou non". Il s'agit de trouver un accord entre le club et le joueur », expliquait récemment le coach des Blues Enzo Maresca, en pensant peut-être à Christopher Nkunku.