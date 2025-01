Nico Williams tombe raide dingue du PSG à la sauce Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG veut tenter certains coups dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Le profil de Nico Williams est dans tous les esprits dans la capitale française.

Luis Enrique ne veut pas se précipiter sur le marché des transferts. L'entraineur espagnol souhaite voir arriver des joueurs compatibles avec ses idées de jeu. Luis Campos le sait et a parfois bien du mal à faire mouche aux yeux de l'ancien entraineur du FC Barcelone. Cependant, un profil pourrait bien faire l'unanimité au PSG, à savoir celui de Nico Williams. Le champion d'Europe espagnol a une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros, ce qui attire forcément pas mal de clubs. En Espagne, le Barça et le Real Madrid sont là. Mais c'est bien le club de la capitale française qui pourrait rafler la mise dans ce dossier XXL.

Nico Williams, ça sent bon pour le PSG ?

Ces dernières heures, l'Athletic Bilbao se fait de plus en plus une raison concernant l'avenir de Nico Williams. L'ailier espagnol ne sera pas retenu de force par les Basques malgré une offre de prolongation, eux qui se préparent à l'idée de faire sans lui dans le futur. Don Balon croit savoir de son côté que le PSG est plus que jamais prêt à activer sa clause et payer la somme fixée par Bilbao l'été prochain. Le média rajoute que les négociations entre le PSG et l'agent du joueur sont en cours depuis plusieurs mois, signe d'un intérêt mutuel. Toutefois, la décision finale revient à Nico Williams. Et cela tombe bien. A Paris, un projet tourné vers les jeunes sous les ordres de Luis Enrique le séduit totalement. Même si une place de titulaire sera forcément souhaitée par le joueur et son entourage. Mais le Paris Saint-Germain est bien décidé à frapper fort l'été prochain et à envoyer un message clair concernant ses ambitions. A noter que cet hiver, Paris cherche aussi des joueurs offensifs. Jhon Duran et Christophe Nkunku sont appréciés par le board francilien.