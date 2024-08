Nico Williams dit non au PSG, la raison est stupéfiante

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Hésitant entre le PSG et Barcelone cet été, Nico Williams a surpris tout le monde en prenant la décision de rester dans son club formateur, l’Athletic Bilbao. Mais la raison de son choix est très surprenante.

Grande star de l’Euro 2024, durant lequel il a brillé avec l’Espagne, Nico Williams a fait l’objet de toutes les convoitises lors du mois de juillet. Barcelone, le Paris Saint-Germain et même Chelsea ont manifesté leur intérêt pour récupérer l’ailier supersonique de l’Athletic Bilbao, sous contrat avec le club basque jusqu’en 2027 avec une clause libératoire inférieure à 60 ME. Après plusieurs semaines d’hésitations, Nico Williams a pris la décision de rester à Bilbao, où il évolue au côté de son frère Inaki.

Un choix du coeur pour l’international espagnol, qui aurait pu évoluer sous les ordres de Luis Enrique au PSG avec un salaire nettement plus important ou qui aurait pu retrouver plusieurs de ses compatriotes à Barcelone, à l’instar de Pedri ou encore Lamine Yamal. Mais à en croire les informations du célèbre média espagnol El Chiringuito, la raison du choix de Nico Williams va en surprendre plus d’un. Pour le journaliste Eduardo Inda, si l’attaquant de la Roja a refusé les avances du PSG et du FC Barcelone, c’est car il rêve secrètement de rejoindre le Real Madrid dans les années à venir.

Nico Williams rêve du Real Madrid

« Nico Williams, c’est vrai qu'il était sur le point de signer à Barcelone, mais son rêve est de jouer pour le Real Madrid. Il l'a dit à ses collègues. Il devrait agiter le mercato l’été prochain, mais il ne bougera pas lors de cette dernière semaine du mois d’août. Il rêve du maillot blanc et de jouer pour son équipe de rêve, le Real Madrid » a révélé Eduardo Inda, dont les révélations n’ont pas manqué de surprendre les autres journalistes présents sur le plateau d’El Chiringuito.

La question est maintenant de savoir comment l’état-major du Real Madrid réagira à cet appel du pied alors que Carlo Ancelotti a déjà trop de choix en attaque avec les recrues Mbappé et Endrick en plus des joueurs déjà présents l’année dernière, à savoir Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Brahim Diaz et Arda Güler. Cette information risque en tout cas d’étonner, y compris au PSG où l’on pensait sans doute que seul le FC Barcelone était dangereux en Liga dans la course à la signature de Nico Williams.