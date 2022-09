Neymar vs Mbappé, le PSG au bord de l'implosion

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est sur son petit nuage en ce début de saison. Mais Neymar ne supporte plus Kylian Mbappé pour son attitude sur et en dehors du terrain.

Depuis la confrontation lors du match face à Montpellier au mois d’août, Neymar et Mbappé n’affichent plus leur désaccord en public. Le match suivant, les deux joueurs ont multiplié les clins d’oeil et les sourires pour bien faire comprendre que la brouille était terminée au PSG. Elle ne l’est pourtant pas du tout, révèle Goal dans un article se penchant sur la relation entre les deux hommes. Le Brésilien ne supporte pas l’attitude du Français, qui cherche à être à tout prix la star de l’équipe et le démontre non seulement pas son attitude, mais aussi par ses actions sur le terrain où il oublie régulièrement de servir ses coéquipiers. Et pour Neymar, cela signifie que le collectif passe au second plan aux yeux de Mbappé. Résultat, l’ancien barcelonais ne cache pas en interne qu’il n’est pas satisfait de sa situation, mais il fait des gros efforts pour éviter de faire exploser la marmite en public.

Sergio Ramos retient Neymar

Après le match face à Montpellier, Neymar ne s’était pas privé pour utiliser les réseaux sociaux afin de faire connaitre son point de vue très tranché sur celui qui devait tirer les pénaltys. Une arme que le Brésilien se refuse à utiliser, tout comme la prise de parole devant les médias, où il esquive le sujet avec le sourire. Mais Goal le révèle, les joueurs les plus expérimentés du club, comme Marquinhos ou Sergio Ramos, calment régulièrement le numéro 10 du PSG et lui font comprendre que personne n’aurait à y gagner s’il devait dire à haute voix le fond de sa pensée.

Luis Campos maintient la pression

Néanmoins, la crainte est réelle de voir à un moment Neymar ne plus se retenir à la prochaine grosse contrariété. A l’approche de la Coupe du monde, le Brésilien entend bien redorer son image et écoute aussi les conseils de Luis Campos, qui l’a prévenu qu’aucun dérapage ne serait toléré. L’idée est donc de laisser parler le terrain, et pour le moment, cela fonctionne parfaitement. Dans la forme de sa vie en ce qui concerne les statistiques, Neymar est suivi de près par Sergio Ramos, qui veille à ce que le Brésilien en fasse pas exploser un collectif du Paris SG qui a visiblement du mal à accepter la prise de pouvoir de Kylian Mbappé lors de sa prolongation. Surtout que l’ancien prodige de Santos n’en démord pas, pour lui, le champion du monde 2018 a cherché à le faire partir cet été, et il ne semble pas prêt de l’oublier. En attendant, les deux stars doivent cohabiter, et si personne ne leur demande une complicité telle qu'elle s'affichait lors de l'été 2017, il va aussi falloir que les deux joueurs se serrent les coudes dans les moments de la saison qui seront plus difficiles.