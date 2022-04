Neymar vendu à un pigeon, le PSG y croit !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le départ de Neymar n’est plus un sujet tabou au PSG, qui espère trouver une porte de sortie à sa star brésilienne au mercato d’été.

Icône du projet qatari du Paris Saint-Germain à son arrivée en provenance du FC Barcelone en 2017, Neymar n’a pas confirmé les espoirs placés en lui. Trop souvent blessé ou en méforme, le n°10 du PSG a soufflé le tiède et le glacial dans la capitale française. Ajoutez à cela son salaire démesuré et vous arrivez à la conclusion que l’opération Neymar est loin d’être rentable pour le Paris Saint-Germain, qui souhaite arrêter les frais cet été en se séparant de l’ancien Barcelonais. Le journal AS confirme les informations parues en France selon lesquelles le PSG ne retiendra pas Neymar en cas d’offre dans les mois à venir.

Neymar, un salaire avoisinant 4 ME par mois

Mais tandis que son salaire pourrait refroidir les potentiels courtisans de l’international auriverde, le Paris SG est persuadé que Neymar recevra des offres et qu’un départ du natif de Mogi das Cruzes est possible. En effet, le média espagnol indique qu’à Doha, la confiance règne au sujet de Neymar. Les dirigeants sont persuadés que les offres tomberont pour un joueur aussi talentueux, malgré son salaire, ses méformes récurrentes et ses blessures à répétition. Le site Todo Fichajes a également quelques billes sur le dossier et confirme la tendance du journal AS en expliquant que certains club sont bien prêts à assumer le salaire colossal de Neymar, qui perçoit près de 4 millions d’euros… par mois au PSG.

Il n’est en revanche pas certain que le n°10 de Paris s’en aille car les clubs en mesure d’assumer son salaire colossal ne font pas vraiment rêver. Newcastle a d’ores et déjà manifesté son intérêt en assurant à Neymar ainsi qu’à la direction du PSG que le salaire XXL du joueur n’était pas un frein. L’Arabie Saoudite souhaite frapper un gros coup cet été et aimerait attirer Neymar chez les Magpies. On doute cependant fortement que cette destination corresponde aux attentes du joueur brésilien, qui n'a jamais été un grand fan de Premier League. En revanche, une porte de sortie aux Etats-Unis est davantage plausible. La MLS est très attentive à la situation du Parisien. L’Inter Miami de David Beckham mais également les Los Angeles Galaxy pourraient dégainer une offre. Pour le plus grand bonheur du Qatar, si cela se confirme…