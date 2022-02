Neymar titulaire, le PSG est fou !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG envisage de faire un petit coup de folie, et se tâte pour mettre Neymar titulaire face au Real Madrid ce mardi soir. Après 10 semaines d'arrêt...

Dans la composition d’équipe probable du PSG pour affronter le Real Madrid ce mardi soir en Ligue des Champions, Neymar prend bien évidemment place sur le banc de touche. Le Brésilien a tout juste repris l’entrainement collectif ces derniers jours, et il n’a pas joué une seule minute en match officiel depuis la fin du mois de novembre, et sa blessure à la cheville contre l’AS Saint-Etienne. Certes, le numéro 10 du PSG est l’une des stars de l’équipe, et un joueur capable, même hors de forme, de faire la différence sur quelques situations, mais le remettre dans le bain face au Real Madrid sera déjà difficile.

Coup de bluff ou coup de poker ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Néanmoins, L’Equipe sort une information troublante à quelques heures du match. Mauricio Pochettino et Marquinhos ont entretenu le doute sur sa titularisation en conférence de presse ce lundi, et ce n’est visiblement pas pour rien. Le quotidien sportif explique en effet que le staff du PSG envisage bien de mettre Neymar dans le 11 de départ au Parc des Princes. Les sensations du Brésilien sont bonnes, mais le pari semble tout de même assez fou. Surtout que cela mettrait Angel Di Maria sur le banc de touche, l’Argentin ayant déjà parfois du mal à comprendre pourquoi il était si souvent écarté des grands matchs. Surtout qu’il s’y montre souvent décisif. En tout cas, ces bruits sèment le trouble et c’est peut-être le but stratégique du PSG dans cette affaire.

Neymar veut jouer !

Car même si Neymar se sent bien, le rythme d’un match de Ligue des Champions pourrait bien le faire exploser en vol, après 10 semaines sans compétition. Surtout quand on connait sa fragilité physique, et les difficultés qu’il a toujours rencontrées quand il revenait de blessure pour retrouver sa meilleure forme. La volonté décuplée de Neymar, et même celle des dirigeants d’aligner toutes les stars pour le match phare face au Real Madrid, permettent en tout cas au doute de s’installer. C’est de bonne guerre à l’heure où Carlo Ancelotti en fait aussi de même pour Karim Benzema, qui a lui de bonnes chances de débuter la rencontre face au PSG.