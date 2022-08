Neymar reçoit un gros coup de pression d'une légende

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Si Neymar est aussi affûté, performant et concentré en ce début de saison avec le PSG, c'est aussi parce qu'il y a la Coupe du monde en vue en fin d'année 2022. Le Brésilien est attendu au tournant.

Double vainqueur de la Coupe du monde, dont une compétition en 2002 qu’il avait totalement survolé, Ronaldo est une légende du football brésilien. Capable de se sublimer dans les grands rendez-vous, puisqu’il avait gagné l’épreuve en 1994 et été finaliste en 1998, le Fenomeno a toujours soutenu Neymar malgré l’énorme pression qui pèse sur le joueur du PSG. Et pour le moment, Neymar et le Brésil en Coupe du monde, ce n’est pas ça. Il y a eu l’échec de 2014 avec le Mondial au pays qu’il a quitté sur une blessure au dos puis un énorme fiasco en demi-finale. En 2018, son retour de blessure l’a empêché de peser sur le parcours de son équipe. En 2022, Neymar a déjà fait savoir qu’il s’agirait probablement de sa dernière apparition dans cette épreuve. Autant dire que tout un pays attend une victoire, 20 ans après la Seleçao de Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho.

Concentration totale sur le football pour Neymar

🇧🇷 El consejo de Ronaldo a Neymar de cara al Mundial: "Talento tiene de sobra. Ahora, tiene que asumir ese papel dentro del campo y dejar lo extradeportivo totalmente de lado". pic.twitter.com/zoAAyZbGwI — Diario Olé (@DiarioOle) August 5, 2022

Interrogé par le journal sud-américain Olé, Ronaldo a fait savoir qu’il avait confiance en Neymar pour lui donner les clés de la sélection. Mais il a aussi mis un coup de pression au numéro 10 du PSG en lui demandant d’assumer son rôle et de mettre de côté les problèmes personnels ou sa vie parfois dissolue pendant quelques mois au moins. « L’équipe brésilienne va être la favorite dans n'importe quelle compétition en raison du talent que nous avons. Je pense que si Neymar est à 100% physiquement et concentré sur la Coupe du monde, nous avons de bonnes chances de remporter le titre. Il est différent sur le plan technique et physique. S'il arrive bien, il fera la différence et nos chances augmenteront beaucoup. Tout le peuple brésilien a la même impression et le désir qu'il soit décisif. Il a beaucoup de talent. Maintenant, il doit assumer ce rôle sur le terrain et laissez le côté extra-sportif complètement de côté. Qu'il puisse être calme pour jouer un beau football », a expliqué l’ancien avant-centre au journal argentin. Neymar sait donc ce qui l’attend au Qatar cet hiver, une grosse pression, et un statut de légende s’il parvient à soulever la Coupe du monde au final.