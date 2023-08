Neymar, le PSG et l'Europe n'en voulaient plus

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Six ans après son transfert en provenance de Barcelone, Neymar est devenu ce mardi la plus grosse vente du PSG grâce à son transfert en Arabie Saoudite dont le montant est compris entre 90 et 100 millions d’euros. Il n'avait pas vraiment le choix.

A la recherche d’une porte de sortie pour Neymar depuis plus d’un an, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont enfin trouvé leur bonheur. Blessé depuis quatre mois, l’international brésilien a rejoint Al Hilal, qui a accepté de payer entre 90 et 100 millions d’euros pour s’offrir les services de l’ancienne star du FC Barcelone. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui n’en espérait pas tant pour se débarrasser d’un joueur indésirable auquel il a été signifié en début de semaine dernière qu’il n’entrait plus dans les plans du club à l’instar de Marco Verratti, Hugo Ekitike ou encore Juan Bernat.

Cinq géants d'Europe ont refusé Neymar cet été

La priorité de Neymar était de rester en Europe et plus particulièrement de revenir au FC Barcelone, mais le club catalan n’avait pas les moyens d’assumer un transfert et le salaire du joueur. The Independent nous apprend ce mardi que l’Arabie Saoudite est réellement un choix par défaut pour le n°10 du Brésil dans la mesure où en plus du Barça, d’autres clubs européens ont été sondés par l’entourage de Neymar. Le média dévoile que le milieu offensif de 31 ans a été proposé à Manchester City, Chelsea, Manchester United, au Real Madrid et au Bayern Munich.

Trois prétendants à la victoire finale en Ligue des Champions… qui ont tous dit non à Neymar lors de ce mercato estival. En effet, tous les entraîneurs en place dans ces différents clubs se sont opposés à la venue du Brésilien même s’il était accessible financièrement pour tous ces géants européens. Un énorme camouflet pour celui qui était il y a encore quelques années l’un des favoris à la succession de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au Ballon d’Or et qui n’aura finalement jamais confirmé les attentes placées en lui à Paris après son transfert record pour 220 millions d’euros en provenance du FC Barcelone. Auteur de 118 buts en 173 matchs toutes compétitions confondues dans la capitale parisienne, Neymar quitte l’Europe avec un goût d’inachevé et va donc poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Avec la ferme intention de faire regretter aux clubs qui l’ont recalé leur décision de ne pas miser sur lui durant ce mois d’août.