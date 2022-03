Neymar et Messi, Jérôme Rothen veut leur tête

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Au lendemain de la cuisante élimination du Paris Saint-Germain face au Real Madrid en Ligue des Champions, Jérôme Rothen n’a pas hésité à réclamer les départs de Lionel Messi et de Neymar.

Après Barcelone et Manchester United, le club de la capitale française a subi une nouvelle remontada sur la pelouse du Real Madrid mercredi soir. Malgré un pied et demi en quarts de finale grâce à un énorme Kylian Mbappé, auteur des deux buts parisiens lors de cette double confrontation, le PSG pensait tenir le bon bout. Sauf qu’en l’espace d’une vingtaine de minutes, Paris s’est fait retourner par un triplé de Karim Benzema. Éliminé et sorti par la petite porte de la C1, le grand objectif de sa saison, le PSG n’a plus que ses yeux pour pleurer en cette fin de saison. Suite à cette déroute, tout le monde cherche les fautifs, de Mauricio Pochettino à Nasser Al-Khelaifi en passant par Leonardo. Mais pour Jérôme Rothen, les deux principaux responsables de cette nouvelle déroute européenne se nomment Lionel Messi et Neymar. Il faut dire que l’Argentin et le Brésilien n’ont pas vraiment été au niveau au Bernabeu, comme c’est d’ailleurs le cas depuis le début de la saison…

« Messi, stop ! Neymar, stop ! »

🔥🎙 @RothenJerome : "Les responsables de cette défaite, c'est Neymar et Messi ! C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Je ne m'en prends pas à Mbappé. C'est le seul qui a été dangereux sur les deux matches. Je m'en prends aux deux autres, aux deux mercenaires !" #rmclive pic.twitter.com/HnMx6KzYSC — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 10, 2022

« Les responsables de cette défaite, pour moi, sont Neymar et Messi. C’est à eux de prendre leurs responsabilités ! Quand Leonardo les recrute et qu’il nous les met tout là-haut, ce sont des légendes du club, ils ont leur statut et ils sont payés pour ça ! Donc à qui tu t’en prends ? Je ne m’en prends pas à Verratti, à Danilo, à Paredes ou à Mbappé, je m’en prends aux deux autres, aux deux mercenaires ! Messi est une fraude. J’ai honte de parler de Messi comme ça, mais c’est la réalité ! Mercredi, il marche sur le terrain. Il a fait des efforts de 10 mètres ! Modric l’a mis dans sa poche ! L’autre - ça m’énerve tellement de citer son nom - il a perdu tous ses ballons ! Depuis qu’il est là, c’est du foutage de gueule ! Il a disputé moins de 50 % des matchs du PSG et quand il est là on va lui trouver des excuses en disant qu’il revenait de blessure ? Non, il n 'y a pas de temps, c'était contre le Real qu'il fallait être là mon coco. Messi, stop ! Neymar, stop ! », a balancé le consultant de RMC, qui pense donc que le PSG doit reconstruire un nouveau projet collectif sans Messi ni Neymar. Mais pas sûr que les dirigeants qataris soient du même avis, surtout que l’été prochain, Mbappé pourrait faire ses valises en direction du Real Madrid…