Neymar est un escroc, le PSG s'effondre

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Transparent contre Rennes, Neymar n'a pas été épargné. Les notes sont salées et la critique très vive, Daniel Riolo se lâchant totalement en insistant sur l'incroyable bide du Brésilien au PSG depuis 2017.

Deuxième choc au sommet et deuxième défaite pour le Paris SG en cette année 2023. Si la formation de Christophe Galtier avait terminé son année 2022 invaincue dans toutes les compétitions, le retour est plus difficile. Il y a certes eu la Coupe du monde, les vacances prolongées et des matchs à enchaîner à une période où le PSG ne travaille pas forcément son pic de forme, mais le constat est là pour une équipe qui avait pour ambition secrète de rester invaincue toute la saison en Ligue 1. Ce ne sera pas le cas et la défaite face à Rennes commence à semer le doute dans les esprits. Le club breton n’était pas dans sa meilleure forme et était privé de deux de ses leaders que sont Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud. Cela ne l’a pas empêché de bousculer une formation parisienne qui n’a réellement su se montrer dangereuse, au point de terminer la rencontre avec un seul tir cadré.

Neymar s'est fait exploser physiquement

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Le rendement offensif n’a donc pas été à la hauteur, tout comme les milieux de terrain, incapables de faire des différences collectivement ou individuellement. Si la rentrée de Kylian Mbappé n’a pas pu permettre de faire la différence, la copie rendue par Neymar a eu le don de rappeler à tout le monde que le Brésilien n’était vraiment pas revenu de la Coupe du monde à son meilleur niveau. Physiquement, c’est le premier constat, il s’est fait bouger comme rarement, perdant plusieurs ballons à la lutte face à des Rennais plus volontaires. A cela s’ajoute une incapacité à porter le ballon vers l’avant et à se montrer dangereux.

Résultat, la note est salée pour le meneur de jeu du PSG qui a récolté un 3/10 dans les colonnes de L’Equipe, et même un 2,5/10 pour Le Parisien, qui lui a donné la pire note du match. « Neymar : 2,5. Le Brésilien a eu un déchet beaucoup trop important pour exister dans cette partie. Il a volé en éclats sur plusieurs duels et n’a jamais réussi à peser sur le jeu de son équipe. Presque toujours battu sous pression », a souligné le quotidien francilien, pour qui Lionel Messi s’en sort mieux, et même Hugo Ekitike malgré sa prestation transparente. Il faut dire qu’on attend clairement plus de Neymar, y compris dans les matchs où le PSG sait qu’il peut se faire bouger.

Prolonger Neymar de 15 ans, c'est ça la suite ?

🇧🇷Neymar JR est un talent unique et l’avoir au PSG est une chance unique. Il a porté notre club en finale et demi finale de champions League. Stop au bashing anti Neymar, son début de saison est incroyable et le meilleur reste à venir j’en suis sûr.❤️💙pic.twitter.com/JZdiYnEuK4 — La Source Parisienne (@lasource75006) January 15, 2023

La déception est donc immense pour ceux qui rêvent de voir Neymar se remettre la tête à l’endroit. Pour le moment, ce n’est pas le cas et Daniel Riolo ne l’a donc pas manqué au tournant. Pour le consultant de RMC, le niveau de jeu du Brésilien est lamentable. « Est-ce qu'on se rend compte que Neymar, au niveau du recrutement et du salaire, c'est le plus gros flop de l'histoire du football ? Je ne vois pas de plus gros flop pour ce que ça a coûté, c'est horrible. Ce n'est pas parce qu'il a été bon dans deux matchs du Final 8 en 2020 que ça va te sauver la vie. Et aussi contre le Bayern Munich en 2021. Que le PSG arrête. Et on est en train de réfléchir à l'idée de prolonger Lionel Messi et Sergio Ramos… Mais prolongez Messi pendant 20 ans, donnez-lui une loge et il viendra au stade quand il sera grand-père. Prolongeons Neymar et donnons-lui 15 ans de salaire au point où on en est », a livré Daniel Riolo, qui fait référence à l’énorme prolongation signée par Neymar, qui est désormais sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2027 avec l’option activée l’été dernier. Et pour le consultant, ce ne sont pas les quelques gros matchs réussis par le numéro 10 parisien qui vont l’épargner de la critique, surtout en comparaison avec les mois d’absence sur blessure, le comportement pas toujours professionnel et le rendement transparent sur certains gros matchs de Ligue 1 comme ce dimanche soir su Roazhon Park.