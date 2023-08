Neymar dégoûté par Mbappé, il affiche sa trahison en grand

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar a fait ses adieux officiels au PSG, et il ne s’est pas privé de faire passer un message qui en dit long sur sa rancoeur à l’encontre du club parisien, et surement à son ancien coéquipier Kylian Mbappé.

Pendant très longtemps, Neymar a été la cible des critiques des supporters parisiens, qui lui en ont beaucoup voulu. Arrivé comme une superstar mondiale pour sortir de l’ombre de Lionel Messi afin d’aller chercher son Ballon d’Or et de faire gagner au PSG sa première Ligue des Champions, le Brésilien n’a pas répondu aux attentes. Certes, il a été important dans le bon parcours parisien jusqu’en finale de la C1 en 2020. Mais pour le reste, c’en était trop. Trop souvent absent, blessé ou suspendu, trop souvent mêlé à des problèmes extra-sportifs, trop souvent désireux de repartir, Neymar a lassé ses plus grands fans, qui veulent bien reconnaitre tout le talent du monde quand il est sur le terrain, mais savent aussi que le PSG n’en a pas beaucoup profité avec seulement 50 % des matchs de son équipe disputés sur six ans.

Résultat, même l’Emir du Qatar, qui venait de le prolonger avec un contrat en béton jusqu’en 2027, en a eu marre. Le message n’était pas vraiment passé en ce sens à l’été 2023, mais Luis Campos et Luis Enrique se sont chargées de faire comprendre à leur numéro 10 que tout était fini. Neymar n’a visiblement pas pleuré, et a immédiatement accepté l’offre, certes colossales, effectuée par Al-Hilal pour rejoindre le lucratif championnat saoudien.

Une signature en grandes pompes, et le « Ney » était déjà de retour à Paris ce jeudi pour dire au revoir à ses coéquipiers du PSG. L’accolade avec Kylian Mbappé était forcément très suivie, et tout s’est à peu près déroulé sans fausse note. Mais il y a un détail dans la vidéo d’adieu diffusée par le club de la capitale qui ne trompe pas, c’est le tee-shirt porté par le Brésilien. Un vêtement blanc d’un côté, et avec une grande image dans le dos. La représentation d’une peinture célèbre, Le Couronnement d’épines, de Caravage. Ce tableau met en scène l’humiliation subie par le Christ, torturé par les soldats romains, tourné en ridicule avec une couronne d’épines pour en faire un roi de pacotille, après avoir été trahi par les siens.

Mbappé, c'est Judas pour Neymar

Très croyant en Jesus, à qui il a déjà rendu hommage publiquement lors de ses matchs, Neymar n’a certainement pas choisi cette peinture sur le dos de son tee-shirt le jour de ses adieux au PSG par hasard. Le sentiment de trahison est bien réel, et se fait l’écho de la volonté de Kylian Mbappé de le voir partir de Paris pour entamer de nouveau des discussions pour y prolonger son contrat. Le Brésilien ne s’en est pas caché, lors d’un message sans équivoque sur les réseaux sociaux pour dénoncer l’attitude de l’attaquant français qu’il considérait comme un ami proche lors de leur arrivée commune au PSG en 2017. Depuis, les deux camps se sont éloignées, et Neymar en veut visiblement énormément à l’international français pour ce coup de force de l’été qui a abouti à son départ. Il reste désormais à savoir si l’ancien prodige de Santos va lâcher le fond de sa pensée prochainement, ou s’il continuera à parler en énigmes à peine voilées sur les réseaux sociaux ou par des références religieuses.