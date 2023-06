Neymar aura une dernière chance au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours en difficulté au Paris Saint-Germain, Neymar se retrouve dans une situation incertaine cet été. S’il venait à rester, le Brésilien pourrait se relancer à condition de récupérer les faveurs des supporters parisiens.

La donne a peut-être changé pour Neymar. D’abord annoncé sur le départ, le numéro 10 du Paris Saint-Germain pourrait profiter du changement d’entraîneur pour se relancer. Le Brésilien garde effectivement de bons souvenirs de sa collaboration avec le coach Luis Enrique au FC Barcelone. Suffisant pour lui permettre de retrouver son meilleur niveau ? Pour le journaliste Martin Mosnier, la star parisienne aura aussi besoin du soutien des supporters.

Des motifs d'espoir pour Neymar

« Je pense que Neymar, ça peut repartir, a envisagé notre confrère d’Eurosport. Mais il y a un "mais" énorme, écrit en capitales. Ce qui est certain, c'est qu'il faut mettre Neymar dans les meilleures conditions. Il faut qu'il se sente aimé parce que c'est un grand ado, donc il faut que ça bascule à un moment donné avec le public. Avec Luis Enrique, c'est certain qu'il a l'entraîneur qu'il faut parce qu'ils s'entendent bien, parce qu'ils s'estiment, parce qu'ils s'aiment beaucoup et parce que chacun a tiré le meilleur de l'autre. »

« En tout cas, ça a marché à Barcelone, je ne sais pas si ça marchera à Paris mais c'est une excellente nouvelle pour Neymar, a estimé le spécialiste. Et il y a une autre chose essentielle dont on parle assez peu. Le plus gros problème de Neymar, c'est son physique. Si son corps roule, si tout va bien et s'il a moins de soucis de santé, la moitié du chemin est fait. Or, il a enfin compris qu'il devait s'écouter, qu'il arrête d'être otage des échéances qui arrivent, qu'il fallait faire un gros stop dans sa carrière, se faire opérer et repartir de zéro. Normalement, sa cheville ne lui posera plus de problème. »

🗣️ « Neymar casse-toi, Neymar casse-toi »



Le @Co_Ultras_Paris très en colère contre Neymar, Messi, Neymar et NAK😡



(🎥 @psgcommunity_ ) pic.twitter.com/9AZIWDI6VU — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 3, 2023

« Ce n'est pas une épine du pied, c'est un cactus qu'il s'enlève du pied ! Tout ça mis bout à bout, ça ne veut pas dire que Neymar est sauvé et qu'on verra un grand Neymar, ça veut dire que les conditions sont réunies pour que ça se passe mieux, a expliqué Martin Mosnier. Ce qu'il faudrait tout de suite, c'est un gros début de saison parce qu'on sait qu'il n'y a pas un public plus versatile que celui du PSG. S'il fait un gros début de saison, je pense que le Parc des Princes aura vite oublié. Il suffit d'un bon recrutement à côté de lui et ça peut repartir assez vite. » De son côté, Neymar devra digérer le départ de son ami Lionel Messi et la manifestation des fans devant son domicile.