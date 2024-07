Neves en attente, le PSG cherche un milieu aux Pays-Bas

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bien parti pour conclure le transfert de João Neves avec Benfica, le Paris Saint-Germain ne se contentera pas de la signature du Portugais. Une fois ce dossier bouclé, le club de la capitale espère attirer un milieu de terrain supplémentaire et pense à l’international néerlandais Jerdy Schouten.

En échec depuis l’arrivée du gardien Matvey Safonov le 14 juin, le Paris Saint-Germain devrait bientôt relancer son recrutement. Le champion de France se rapproche d’un accord total pour le transfert de João Neves (19 ans). Depuis quelques jours, plusieurs sources évoquent une opération à 70 millions d’euros (bonus compris). Mais des détails restent à régler avec Benfica. Ce lundi encore, L’Equipe affirme que les deux clubs n’ont pas encore finalisé le deal. La direction francilienne espère y parvenir dans les prochains jours.

Le PSG attend des départs

A priori, rien ne devrait empêcher la venue de l’international portugais. C’est pourquoi le Paris Saint-Germain se projette sur la suite. Toujours selon le quotidien sportif, les Parisiens réfléchissent à l’idée de recruter un deuxième milieu de terrain après la probable arrivée de João Neves. Avant de se lancer, le club de la capitale aimerait boucler plusieurs départs dans l’entrejeu. Et notamment celui de Manuel Ugarte qui n’entre pas dans les plans de l’entraîneur Luis Enrique pour la saison prochaine. Rappelons que le milieu uruguayen est annoncé proche d’un transfert à Manchester United.

Le PSG pourrait recruter deux milieux de terrain dans ce mercato en fonction des départs. Le Néerlandais Jerdy Schouten (PSV Eindhoven) fait partie de la liste parisienne pour le deuxième https://t.co/NJ6AQFss4u pic.twitter.com/QqmZ5JGB8g — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 29, 2024

Son départ pourrait faciliter la suite du recrutement opéré par Luis Campos, lequel a dressé une short-list où l’on retrouve le nom de Jerdy Schouten. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a effectivement manifesté son intérêt pour le milieu défensif du PSV Eindhoven, tout en précisant la nécessité de vendre et d’officialiser l’arrivée de João Neves. Cette fois, il s’agirait d’une recrue au profil différent. On parle d’un joueur plus expérimenté (27 ans) malgré ses 11 sélections avec les Pays-Bas. Reste à savoir si cette piste sera privilégiée.