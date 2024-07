Négociations avancées, Kimmich se rapproche du PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La piste Joshua Kimmich devient de plus en plus sérieuse pour le PSG, qui souhaite profiter de la situation contractuelle du joueur allemand au Bayern Munich pour le recruter cet été.

Auteur d’un bon Euro 2024 malgré l’élimination de l’Allemagne dès les quarts de finale, Joshua Kimmich a prouvé sous les ordres de Julian Nagelsmann qu’il était loin d’être cramé comme cela a pu être écrit en Allemagne ces derniers mois. Il est vrai que l’international allemand n’a pas brillé cette saison avec le Bayern Munich, mais son niveau de jeu affiché à l’Euro a de toute évidence été rassurant. Un bon signal pour les courtisans de Joshua Kimmich, dont le Paris Saint-Germain fait partie. A un an de la fin du contrat du natif de Rottweil au Bayern Munich, le champion de France en titre en a fait l’une de ses cibles prioritaires.

Kimmich et Joao Neves au PSG, Fabrizio Romano confirme https://t.co/Kx1MPrdcL2 — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2024

Utilisé comme latéral droit par Julian Nageslann avec l’Allemagne durant l’Euro, le polyvalent joueur de 29 ans est davantage perçu comme un joueur capable d’évoluer au milieu de terrain par Luis Enrique au Paris SG. Le technicien espagnol a bien sûr validé cette piste auprès de sa direction, qui semble avoir accéléré au cours des dernières heures pour boucler le recrutement de Joshua Kimmich. A en croire les informations du journaliste Aaron Dominguez, les négociations sont en cours et ont bien avancé entre le Bayern Munich et le PSG pour le transfert de Joshua Kimmich.

Le Bayern ouvre la porte au départ de Kimmich

Confronté à une situation similaire avec Alphonso Davies, en fin de contrat en 2025, le troisième de Bundesliga cette saison veut absolument éviter le départ de joueurs d'un tel calibre pour zéro euro dans un an et s’est donc résigné à les voir partir cet été. La question est maintenant de savoir à quelle hauteur de prix se négociera le deal pour Joshua Kimmich, valorisé à 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Pour rappel, le spécialiste Fabrizio Romano confirmait lundi l’intérêt de plus en plus fort du PSG pour le milieu de terrain allemand (91 sélections) et indiquait par ailleurs que cette potentielle arrivée ne mettrait pas fin à la piste Joao Neves du Benfica Lisbonne. Preuve des ambitions très fortes de Paris sur le marché des transferts, malgré un début d’été pour le moins calme.