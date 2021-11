Lionel Messi Ballon d'Or de l'investissement immobilier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis des années, Lionel Messi est le footballeur le mieux payé de la planète. Mais la star du PSG est également très forte pour faire fructifier son argent.

A l’instar de Cristiano Ronaldo, de Kylian Mbappé ou de Neymar, Lionel Messi est une marque à lui tout seul et diversifie ses revenus grâce à ses contrats de publicité. Mais depuis plusieurs années, l’ancien capitaine du FC Barcelone s’est lancé dans un autre business pour gagner encore plus d’argent : l’immobilier. Et selon les informations obtenues par le média espagnol Idealista, La « Pulga » s’apprête à faire fructifier un bel investissement immobilier aux Etats-Unis avec un appartement de luxe acquis en avril dernier pour environ 4 millions de dollars.

Ünlü Futbolcu Messi'nin Miami'deki Lüks Dairesini Satılığa Çıkardığı Ücret Yine Fakirliğimizi Sorgulattı!

Moins d’un an plus tard, Lionel Messi a pris la décision de remettre cet appartement de luxe situé à Miami à la vente. Un choix de businessman aguerri de la part de Lionel Messi dans la mesure où le marché de l’immobilier s’est enflammé à Miami, ce qui a brutalement fait augmenter la valeur du bien de Lionel Messi. Acheté pour 4 millions de dollars en avril dernier, l’appartement de luxe de la star du Paris Saint-Germain a été mis à la revente au prix colossal de 7,3 millions de dollars. Autant dire que pour Lionel Messi, c’est une belle plus-value qui se profile.

Un appartement avec 4 salles de bain

Lionel Messi's family just purchased this $7.3M condo in Miami, per @trdny.



He already owns a $5M condo right down the street.



Messi to Miami confirmed?

Le média Idealista décrit l’appartement de luxe dont il est question. Celui-ci est placé dans la luxueuse Porshe Design Tower à Miami et dispose de quatre chambres, quatre salles de bain, une salle de yoga, une salle de sport équipée, un grand SPA, un théâtre (rien que ça) ou encore d’une cave à vin pour un total de plus de 500 m2. Il serait dommage d’oublier de citer les cinq piscines de l’immeuble dont une privée exclusivement pour les résidents de l’appartement de Lionel Messi. Le média dévoile par ailleurs que ce n’est pas la première fois que l'Argentin réalise un investissement immobilier de la sorte à Miami et plus globalement aux Etats-Unis.

Lionel Messi est chez lui à Miami

David Beckham toujours décidé à faire venir Messi et Ronaldo à l'Inter Miami...



"Messi et Cristiano ont été mentionnés. Ils sont au sommet de leur forme et ils sont les meilleurs depuis quinze ans. Nous voulons attirer les meilleurs joueurs."



(CP) pic.twitter.com/qEsh5i4pJa — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) February 28, 2021

En effet, le journaliste Joe Pompliano rappelle sur son compte Twitter que Lionel Messi dispose d’un autre appartement dans une rue voisine à Miami. Ce qui peut permettre de gratter un indice sur l’avenir sportif de Lionel Messi, qui a signé pour deux ans au Paris Saint-Germain mais qui a toujours été cité comme un possible futur joueur de Major League Soccer. Reste maintenant à voir si Lionel Messi tentera l’aventure américaine en 2023 à l’issue de son contrat avec le PSG. Une signature chez l’Inter Miami de David Beckham a très régulièrement été évoquée pour Lionel Messi, lequel privilégie néanmoins l’Europe tant qu’il peut y briller sportivement. Du haut de ses 34 ans, la star du football argentin a sans doute encore quelques belles années devant lui pour briller en Ligue des Champions. Et après cela le rêve américain ? A défaut de connaître le football aux USA, Lionel Messi est déjà un businessman américain aguerri. Cela peut aider pour s’intégrer…