Mohamed Salah accusé, le PSG ment

Par Eric Bethsy

Annoncé en contact avec Mohamed Salah, le Paris Saint-Germain a immédiatement démenti. Le club de la capitale assure que l’attaquant de Liverpool l’utilise pour mieux négocier sa prolongation de contrat. Une version contredite par la presse anglaise.

Au lendemain de son but inscrit face à Manchester City (2-0), Mohamed Salah voit son nom apparaître dans le journal L’Equipe. Le quotidien sportif révèle des négociations en cours entre l’attaquant de Liverpool et le Paris Saint-Germain, prêt à l’accueillir libre l’été prochain. Mais l’information a rapidement été démentie. De son côté, le club francilien assure que l’Egyptien se sert de cette rumeur pour mieux négocier sa prolongation de contrat chez les Reds. Alors qui croire ? Pour le média britannique talkSPORT et son correspondant Andy Brassell, Mohamed Salah et le Paris Saint-Germain sont bel et bien en contact.

Alors que le PSG cherche à se renforcer sur les ailes et a mis fin à sa politique de stars l'été dernier, des sources anglaises assurent qu'il serait en discussion avec la star égyptienne de Liverpool Mohamed Salah. Ce que le club parisien dément. https://t.co/8rRt3mToRL pic.twitter.com/tYqrqvsgxP — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 1, 2024

« Le PSG a démenti mais des sources affirment que les deux parties sont en discussion depuis longtemps, a confirmé le journaliste. Sauf que cette fois, Mohamed Salah a ouvert la porte. Donc bien sûr, il pourrait officiellement signer en faveur du PSG à partir du 1er janvier s'il le voulait. Ce n'est pas très loin maintenant. Publiquement, la position du PSG c'est "nous sommes contents d'avoir changé après l'ère des stars". Mais s'ils ont la possibilité de recruter Mohamed Salah, il ne serait pas question de la rejeter. Ce serait absolument hors de question. Maintenant, si Mohamed Salah voulait que cette information fuite pour mettre un peu de pression à Liverpool, ça ne m'étonnerait pas. Quelle opportunité ce serait pour le PSG ! »

Salah tente de faire réagir Liverpool

Sans parler de la rumeur parisienne, il faut reconnaître que l’ancien joueur de Chelsea sait mettre la pression à ses dirigeants. Le Pharaon en a remis une couche après la victoire contre les Citizens. « En l'état, c'était mon dernier match contre City avec Liverpool à Anfield donc je voulais juste profiter. L'atmosphère était incroyable donc je voulais profiter de chaque seconde. J'espère que nous allons remporter le championnat et nous verrons la suite », a confié Mohamed Salah, déçu de ne pas avoir reçu d’offre de la part de ses supérieurs.