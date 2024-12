Miracle du mercato, le PSG change de regard sur Soler

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Non retenu par le Paris Saint-Germain l’été dernier, Carlos Soler passe la saison en prêt avec West Ham. Le milieu de terrain donne entière satisfaction au manager Julen Lopetegui. A tel point que les Hammers ont entamé des discussions pour conclure son transfert définitif. Une bonne surprise pour les Parisiens.

Cette saison, les joueurs prêtés par le Paris Saint-Germain ne sont pas à la fête. Entre les pépins physiques à répétition et les performances insuffisantes, les Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen), Juan Bernat (Villarreal), Renato Sanches (Benfica) ou encore Gabriel Moscardo (Reims) ne parviennent pas à se relancer. Il faut néanmoins souligner l’expérience positive de Carlos Soler en Angleterre.

La bonne surprise Soler

Après une période d’adaptation, le milieu sous contrat avec les Parisiens jusqu’en 2027 a gagné les faveurs du manager Julen Lopetegui à West Ham. Un scénario inattendu pour le journaliste de France Bleu Paris Romain Beddouk. « Celui qui s’en tire le mieux (et on l’aurait pas deviné), c’est Carlos Soler, a désigné l’observateur parisien. Il a trouvé sa place dans le 11 titulaire de West Ham en Premier League. 14 matchs sur ce début de saison, et un vrai rôle si bien que West Ham serait enclin l’acheter dès le mercato d’hiver. Comme quoi ça peut servir les prêts. »

Mercato : West Ham veut conserver Carlos Soler, prêté par le PSG

En effet, le pensionnaire de Premier League a entamé des discussions avec le Paris Saint-Germain pour le transfert définitif de Carlos Soler. Au moment de la négociation du prêt, aucune obligation d’achat n’avait été insérée. Mais les Hammers avait obtenu une option d’achat fixée à 20 millions d’euros. En cas d’accord définitif, le transfert devrait au moins avoisiner ce montant. Il s’agirait d’une belle opération pour la direction francilienne qui parviendrait à récolter une belle somme pour un joueur totalement absent des plans de Luis Enrique. Et qui avait coûté 17 millions d’euros (hors bonus) en 2022.