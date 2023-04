Messi éjecté du PSG, Mbappé ne s'y opposera pas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Lionel Messi semble de plus en plus fortement s’écrire loin du PSG, où le Qatar veut donner les clés du camion à Kylian Mbappé.

Proches d’un accord pour une prolongation de contrat après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi et le Paris Saint-Germain sont finalement à deux doigts du divorce. En fin de contrat au mois de juin, le champion du monde 2022 a toutes les chances de quitter la capitale française à l’issue de la saison. Cela ne fait même plus aucun doute, le PSG ayant proposé à Lionel Messi une prolongation de contrat avec une réduction de salaire afin de le pousser à faire ses valises, selon le site Defensa Central.

Pour son avenir, La Pulga aura l’embarras du choix. La piste d’un retour au FC Barcelone est toujours active, mais a peu de chances de se conclure pour des raisons principalement économiques, alors que le club catalan traverse une crise sans précédent à laquelle s’est ajoutée le scandale arbitral Negreira. L’Inter Miami est également sur les rangs, au même titre que l’Arabie Saoudite, dans le but de s’offrir Lionel Messi. Peu importe sa destination, le départ de l’Argentin est acté et cela risque de faire plaisir à un certain… Kylian Mbappé.

Mbappé n'a jamais eu un bon feeling avec Messi

Même si le Français ne s’est jamais mis à la faute vis-à-vis de l’international argentin, la relation entre les deux hommes est glaciale selon Defensa Central. Le média espagnol affirme que l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’a jamais eu un bon feeling avec Lionel Messi en dehors du terrain. Sur le rectangle vert, il est arrivé aux deux joueurs de briller, notamment au Vélodrome contre l’OM récemment, mais leur entente qui devait mener le PSG au sommet en Europe n’a globalement pas répondu aux attentes.

Au sein du club parisien, le départ de l’enfant prodige de l’Argentine est donc acté. Une satisfaction pour Luis Campos, qui souhaite bâtir un projet plus cohérent, avec moins de stars et plus de joueurs fiables (Kolo-Muani, Thuram) autour de l’étoile Mbappé. Un projet qui logiquement, devrait également convenir au nouveau capitaine de l’Equipe de France. Reste maintenant à l'état-major du PSG de trouver une porte de sortie à Neymar, qu'il sera beaucoup plus difficile à faire partir que Lionel Messi dans la mesure où le contrat du Brésilien avec Paris court jusqu'en 2027.